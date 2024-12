Northgate: líder en soluciones de movilidad flexibles y sostenibles

El coche sigue siendo el medio de transporte preferido por los españoles, tanto en el ámbito personal como profesional. Sin embargo, los hábitos de consumo están cambiando: cada vez más usuarios, empresas y autónomos optan por el renting flexible, una alternativa que ofrece acceso a vehículos sin ataduras, grandes desembolsos ni permanencias obligatorias. En este escenario, Northgate Renting Flexible se ha consolidado como líder en soluciones de movilidad a medida.

Con más de 65.000 vehículos y 30 delegaciones en España, Northgate ofrece una modalidad que se adapta tanto a los picos de actividad empresarial como a las necesidades puntuales de los particulares. La amplia gama de opciones incluye turismos, todoterrenos, camiones, furgonetas, vehículos eléctricos e híbridos, y soluciones específicas como vehículos de temperatura controlada.

Gracias a la modalidad sin permanencia de su renting, permite disponer de los vehículos necesarios en cada momento ajustando la flota a su medida. En el sector profesional, Northgate permite a empresas y autónomos optimizar recursos, con contratos que incluyen todos los servicios esenciales (mantenimiento, vehículo de sustitución de la misma categoría, seguro, ITV, asistencia en carretera) en una única cuota mensual. Además, su política sin permanencia elimina riesgos y permite devolver o cambiar el vehículo según las necesidades del negocio.

Por otro lado, su servicio incluye ventajas como la posibilidad de devolver el coche en cualquier momento o cambiarlo por otro. Además, para dar un mejor servicio a sus clientes. la empresa dispone de una red de 40 talleres propios repartidos en sus delegaciones por toda España y más de 3.000 talleres concertados.

Servicio para particulares

El renting flexible no solo es una solución ideal para empresas y autónomos con necesidades fluctuantes, sino también una opción en auge entre particulares que buscan libertad y comodidad. De este modo, Northgate Renting Flexible pone al alcance de particulares todo un servicio integral, sin compromisos y con todas las garantías; contratación completamente online, entrega a domicilio y una cuota sin gastos extras. Una vez que el particular elige el coche la entrega es muy ágil, con el plus de la entrega a domicilio que ofrece Northgate.

Una las ventajas que permite la compañía tanto a empresas como a particulares, es que el cliente no tiene que hacer frente a penalizaciones económicas relacionadas con cláusulas de permanencia como ocurre con otros modelos de renting que hay actualmente en el mercado.

Northgate también lidera la transición hacia la movilidad eléctrica, facilitando el acceso a vehículos ECO y eléctricos a través de su renting flexible. Tanto empresas como particulares pueden acceder a esta modalidad con servicios exclusivos: gestión de puntos de recarga, sistemas de telemetría para optimizar el uso de la flota y descuentos en recarga pública.

Con más de 40 años de experiencia, Northgate ha revolucionado el acceso a los vehículos, consolidándose como un referente en nuestro país en el pago por uso. La modalidad de contrato flexible se presenta, pues, como una solución de presente y de futuro en la movilidad profesional, una modalidad que lidera Northgate Renting Flexible, que destaca por su completa gestión, rápida y personalizada, a la hora de disponer de un vehículo para uso profesional sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

Rául Lasso Archivo

El Gerente Nacional de Grandes Cuentas de Northgate, Raúl Lasso, detalla los servicios que ofrece esta empresa

¿Qué distingue al renting flexible de Northgate frente al renting tradicional o la compra de vehículos?

La compra tradicional conlleva un desembolso importante de capital o bien asumir un endeudamiento a largo plazo y el renting tradicional supone atarse a un periodo de tiempo cierto que tenemos obligación de cumplir. Por el contrario, Northgate ofrece un renting de vehículos por meses, que se puede contratar sin gastos de entrada, desde un mes y sin permanencia. Esto supone que, si ya no necesitas tu vehículo, puedes devolverlo y no tienes que hacer frente a penalizaciones económicas, ni asumir gastos extra. El control del gasto es por tanto mayor y sin riesgos.

¿Cómo ha evolucionado la demanda de renting flexible en los últimos años, especialmente entre pymes y autónomos?

Las empresas requieren un servicio ágil y personalizado, y por ello nuestro renting flexible es tan demandado como solución para la movilidad profesional. En Northgate no sólo proporcionamos el vehículo que nuestros clientes nos solicitan cuanto antes, sino que nos esforzamos en que su actividad no se detenga y, si necesitan un vehículo de sustitución por avería del suyo, les entregamos uno de las mismas características. Nos diferencia además la especialización en vehículos industriales ligeros hasta 3.500 Kg y todoterreno, que se pueden adaptar a las especificaciones que soliciten nuestros clientes. Gracias a esta especialización podemos proporcionar a empresas y autónomos los vehículos que necesitan para su actividad, y que para ellos son realmente herramientas de trabajo. Esta confianza nos permite continuar creciendo, como sucedió en nuestro último ejercicio, en el que aumentamos nuestras matriculaciones un 40%, cuadruplicando las del sector del renting.

¿Qué retos afrontan las empresas y autónomos al adoptar vehículos eléctricos, y cómo ayuda Northgate a superarlos?

Facilitamos a nuestros clientes la transición hacia una movilidad más sostenible y eficiente, permitiendo acceder a una flota de vehículos ECO y CERO en renting flexible desde un mes. Así, se eliminan barreras como la incertidumbre que rodea al eléctrico en el ámbito de la movilidad profesional.

¿Cómo planea Northgate mantener su liderazgo en un mercado tan competitivo?

Uno de los aspectos que nos caracteriza, y que más valoran nuestros clientes, es la calidad de nuestro servicio. Mantener un alto estándar de calidad y un servicio cercano es clave para continuar siendo líderes en el sector y contar con el apoyo de empresas, profesionales y particulares.