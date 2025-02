El ocaso de Alemania

El gobierno arcoíris de Scholz ha llevado a Alemania a la peor crisis económica de su historia: no crece, el desempleo aumenta, la renta per cápita retrocede y la otrora floreciente industria germana está en shock, «destruida», según el empresariado. Más que preocupados por Trump y sus aranceles, en la RFA la agitación es contra una política económica ruinosa que amenaza con descarrilar la otrora locomotora europea. ¿Tiene solución? Dice el previsible ganador de las elecciones de hoy, Friedrich Merz, de la democristiana CDU, que por supuesto, siempre y cuando se recupere el crecimiento por encima del 2% anual, se revitalice la producción industrial, acaben las prohibiciones en torno al motor de combustión, y se encuentre una solución al problema de la energía. Difícil papeleta ésta última, pues Merkel enterró la nuclear y Scholz cortó con el petróleo barato ruso. La AfD de Alice Weidel propone volver a comprarle gas a Putin, incluso restableciendo el Nord Strem 2. Algo que no sucederá, salvo que el resultado de la líder derechista sea mejor de lo que predicen las encuestas.

Weidel quiere «hacer lo mismo que Trump» en materia de inmigración y economía, para detener el «efecto llamada» e impedir la entrada de ilegales, y para «volver a hacer Alemania grande de nuevo». Sólo que la AfD podrá subir, pero no gobernará. Democristianos, liberales y socialistas harán cuanto esté en sus manos para impedirlo. Pero no está claro que una nueva GroKo, Gran Coalición, permita un gobierno fuerte capaz de obligar a Europa a eliminar las trabas que han contribuido al ocaso de la economía alemana.