"Se busca, ¿cocinero?" Esta es la sorprendente oferta de empleo de un hostal de Sevilla

La hostelería sigue cubriéndose de gloria. A pesar de que este sector tiene problemas para encontrar personal, el modus operandi de los empresarios no cambia y siguen ofreciendo puestos de trabajo que no dejan de sorprendernos. Horarios y jornadas interminables, salarios bajos que no llegan ni al mínimo establecido por ley o puestos que consisten en realizar una gran variedad de funciones laborales son tan solo algunos de los muchos aspectos que coinciden en una gran variedad de puestos que se ofertan en los portales de empleo.

La popular cuenta de X (antes Twitter) SoyCamarero ha denunciado una nueva oferta de trabajo de cocinero en un hostal en Sevilla: "Se busca, ¿cocinero?".

La oferta en cuestión ofrece un contrato indefinido de cocinero de "plancha y freidora" en un restaurante nocturno situado en un hostal de la capital andaluza. El trabajo –para el que se requiere español e inglés avanzado– tiene un horario de 20:00 a 06:00 horas de lunes a miércoles y los fines de semana –tanto sábado como domingo–, se trabajará de 07:00 a 12:00 horas. El que decida ocupar este puesto trabajará 40 horas a la semana por un salario de entre ocho y diez euros por hora, es decir, podrá cobrar entre 1.280 y 1.600 euros al mes, cuantía que supera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se sitúa en 15.876 euros anuales distribuidos en 14 pagas de 1.134 euros.

El problema de esta oferta no es el sueldo que ofertan, sino que reside en las funciones laborales que se le exige al cocinero. Y es que además de ser necesaria experiencia en cocina, el empresario también solicita que el cocinero cuente con experiencia en copas, en desayuno y en limpieza de habitaciones y baños.

"Buscan a un chico para todo, no a un cocinero", "cuando termines las albóndigas, friega los baños", "cocinero, bartender, limpiador, el de mantenimiento y aparca coches también. Así yo también me monto un hostal. Mejor poner busco esclavo para hostal", son algunas de las muchas críticas que ha recibido esta oferta de empleo por parte de los usuarios de la red social.