Sabadell rechaza la última oferta de BBVA y contraataca con más dividendos

El Consejo de Administración del Banco Sabadell ha decidido volver a rechazar la última oferta de BBVA en su reunión de hoy, además de que ha procedido a incrementar el objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones de euros. Esta actualización se lleva a cabo con antelación a la comunicación de resultados del tercer trimestre de 2025 que el banco llevará a cabo el próximo día 13 de noviembre de 2025.

La decisión de rechazar la opa no ha sido unánime. El inversor mexicano David Martínez, el mayor accionista a título individual del Banco Sabadell, ha anunciado que sí acudirá a la opa y se ha mostrado dispuesto a canjear su 3,86%, valorado en más de 640 millones de euros, del capital del banco catalán por nuevas acciones del banco comprador, según han confirmado fuentes cercanas al empresario.

Ayer mismo, BBVA aumentó un 10,3% el dividendo para tratar de seducir a los accionistas del Banco Sabadell para que acepten la oferta contemplada en la opa. En concreto, el consejo de administración ha aprobado el pago de un importe bruto de 0,32 euros por acción como dividendo el próximo 7 de noviembre con cargo al ejercicio 2025, que ya recibirán los accionistas del Banco Sabadell que acudan a la opa. Su objetivo es seducir a los accionistas que todavía no han acudido a la opa y que tienen dudas sobre la oferta realizada. BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas en el corto plazo, incluyendo la recompra de acciones de cerca de 1.000 millones de euros aprobada en la junta accionistas como parte de la retribución al accionista del año 2024; la potencial distribución ordinaria de los resultados de 2025; y el exceso de capital sobre el 12% acumulado al final del año.

Pero este nuevo gancho por parte de la entidad que preside Carlos Torres no ha hecho mella en la determinación del consejo de Administración del Sabadell, que ha reiterado hoy su negativa a aceptar las condiciones de la opa, pese al contratiempo de Martínez.

