Openbank debutará en Estados Unidos con un depósito al 5,25%

Banco Santander lanzará Openbank este mes de octubre en Estados Unidos con una oferta centrada en captar depósitos de los estadounidenses, para lo cual está publicitando que pagará un interés del 5,25% por ellos, según figura en la web del banco digital. De momento, Openbank solo lista este depósito como el producto que ofrece en su desembarco en Estados Unidos. La cuenta no tendrá comisiones y estará cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos.

No obstante, para abrir esta cuenta existen una serie de requisitos. No podrán acceder a ella quienes ya tengan una cuenta de depósitos en Santander ni tampoco tener a su nombre un préstamo del banco. Asimismo, en su despliegue inicial, Openbank no permitirá depósitos de los residentes de los estados de Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Rhode Island.

El depósito mínimo será de 500 dólares y los usuarios tendrán que tener un dispositivo móvil que permita el reconocimiento facial o de huella dactilar. El lanzamiento de Openbank en Estados Unidos se está realizando en paralelo con el de México. En este país, Santander estima lanzar el banco en el cuarto trimestre de este año, por lo que ya ha habilitado la posibilidad de inscribirse en una lista de espera para ser cliente, recoge EP.