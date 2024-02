Padilla (COAG): «Planas y Sánchez tienen que luchar en la UE por nuestras reivindicaciones»

Miguel Padilla, secretario general de COAG, valora positivamente la acogida de las dos jornadas de protestas oficiales -jueves en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca y el viernes en Bilbao, Zamora y Badajoz- y no descarta que las organizaciones agrarias convoquen una gran protesta en Madrid, como ya hicieron en 2022 en la que fue la manifestación más grande de la historia del sector agrario, aunque por ahora no tienen una fecha concreta. Respecto a la marcha masiva prevista para este sábado en Madrid que pretende llegar a Ferraz, Padilla es muy claro: «Mi organización reivindica los problemas de la actividad agraria, sin entrar en temas políticos. No sé las intenciones de la Plataforma 6F, pero yendo a la sede de un partido político está mostrando quizás otros intereses distintos a la problemática que le interesa al campo».

Por el momento, la hoja de ruta de COAG pasa por mantener el calendario de protestas previsto para todo el mes de febrero y seguir dando pasos en la negociación. «Las medidas las venimos reivindicando desde hace años, bienvenidos sean los cambios, como la decisión de la Comisión Europea de retirar la reducción de un 50% de los pesticidas, pero esto se podía haber hecho antes. Sabemos que algunas medidas como la flexibilización de la PAC requieren una tramitación, pero es importante que la UE y el Gobierno español vayan trabajando. Nuestros interlocutores (Luis Planas y Pedro Sánchez) tienen la obligación de luchar por nuestras reivindicaciones en Europa», explica Padilla. En cuanto a la suspensión de la reunión con Elma Saiz, Padilla cree que la ministra de Seguridad Social no ha dado una buena respuesta porque las organizaciones le ha manifestado «la imposibilidad real» de reunirse el 13 de febrero por el auge de las protestas, lo que no implica un rechazo a un encuentro futuro.