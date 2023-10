El Parlamento Europeo pide estandarizar las dimensiones del equipaje de mano en todas las aerolíneas

El Parlamento Europeo ha votado este miércoles una resolución en la que pide a las aerolíneas que permitan a los viajeros no pagar por el equipaje de mano de cabina, así como establecer unas dimensiones estándar para todas las compañías aéreas con el fin de atajar la confusión y los pagos extra que generan los diferentes criterios.

Las compañías aéreas mantienen que sus tarifas están amparadas por el Reglamento CE 1008/2008, que estableció la total liberalización de precios en el sector del transporte. Sin embargo, la Eurocámara basa esta petición en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del año 2014 en la que dictaminó que el equipaje de mano debe considerarse "un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables".

Además, el pasado mes de agosto, el Ministerio de Consumo decidió abrir un expediente de infracción a varias compañías que operan en España por cobrar por el equipaje de mano. "Y es que la propia Ley de Navegación Aérea indica que el transporte del viajero y su equipaje están incluidos de manera gratuita en el precio del billete", insiste la Organización de Consumidores y Usuarios. El problema está en que este equipaje tiene el límite de peso y volumen que fije cada compañía aérea y algunas ponen unos límites claramente insuficientes para el equipaje de mano.

La IATA, la asociación internacional de transporte aéreo, consultó a Boeing y Airbus sobre las medidas más recomendables en los aviones más habituales, y a partir de su respuesta, emitió una recomendación "oficial": no exceder de 55x35x20 cm, ruedas, asas y bolsillos incluidos. Sin embargo, la recomendación de IATA quedó en eso, en una simple propuesta, y lo cierto es que no hay una medida estándar aceptada por todas las aerolíneas. Además, no solo las medidas cuentan, hay que prestar también atención al peso, que puede oscilar entre 7kg y 10kg para las maletas de mano en función de la aerolínea. Pero algunas compañías aéreas ni siquiera permiten viajar con maleta de cabina del tamaño recomendado por la IATA si se opta por la tarifa más barata, sino que obligan a pagar un suplemento. Esto es lo que la Unión Europea quiere atajar, junto con una estandarización de los tamaños y pesos requeridos.

Tamaños de maletas de mano en diferentes aerolíneas OCU

El texto adoptado destaca la preocupación de los ciudadanos por las molestias que causan las normas heterogéneas sobre el equipaje de mano de las aerolíneas y considera que debe revisarse la legislación de la UE sobre los derechos de los pasajeros para ofrecer una solución. Los eurodiputados han subrayado que la incoherencia de normas y precios del equipaje de mano de las aerolíneas genera problemas a los viajeros y lastra la comparativa de precios entre las diferentes opciones, por lo que piden normas comunes a escala de la UE. No obstante, la resolución, procedente de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, no es legalmente vinculante, mientras que la Comisión Europea, por su lado, ha iniciado ya una consulta para revisar el Reglamento de Servicios Aéreos, tal y como recoge su más reciente comunicación sobre Estrategia de Movilidad.