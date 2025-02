Pedro Sánchez dispara la deuda de la Seguridad Social un 272% desde que es presidente

Para la Seguridad Social, el saldo de sus finanzas es positivo en 4.555 millones de euros en los once primeros meses del año –la última cifra oficial publicada–, tras ingresar en el periodo 199.816 millones de euros, un 6,9% más, frente a unos gastos de 195.261 millones (+7,5%). Un saldo positivo que se produce después de recaudar el sistema 151.606 millones por cotizaciones, un 7,3% más que hasta noviembre de 2023. Sin embargo, estas cifras ocultan la verdadera situación de la Seguridad Social: deficitaria y únicamente sostenida a base de transferencias extraordinarias por parte del Estado, que no han parado de crecer.

Desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno, la deuda se ha disparado a la misma velocidad que se han incrementado el cuadro de prestaciones, de subsidios y, sobre todo, el número de pensionistas. Así, desde junio de 2018 –fecha en la que llegó a La Moncloa, el agujero de la Seguridad Social se ha disparado un 272%, desde los más de 34.000 millones de sexto mes de aquel año hasta los 126.177 de 2024, una diferencia superior a los 92.000 millones. En el caso de que las cuentas se hagan con ejercicios completos, la deuda del sistema cerró 2018 en 41.194 millones, con lo que los números rojos se habrían agrandado un 206% y en casi 85.000 millones.

Solo en los tres últimos años, la deuda ha crecido de forma exponencial, a un ritmo de 10.000 millones al año, tras cerrar 2022 en 106.163 millones, 2023 en 116.166 millones y los citados 126.177 millones de 2024. Y todo ello, pese a que la última reforma de las pensiones de José Luis Escrivá y el incremento de las cotizaciones ha disparado los ingresos de la Seguridad Social.

Deuda T. Gallardo La Razón

Solo en cuotas sociales, el incremento de ingresos se ha elevado en cerca de 36.000 millones –la diferencia entre el año 2018 (114.999 millones) y 2024 (151.606 millones)–, con un incremento del 32% comparado con 2018.

La causa directa de este agujero es bien simple: los gastos superan a los ingresos y la reforma de Escrivá no ha logrado revertir ese déficit, que como publicó ayer LA RAZÓN se disparó un 11% en 2024, hasta los 66.000 millones. Sobre todo porque las partidas dedicadas a prestaciones económicas a familias e instituciones no han dejado de crecer sin freno, para alcanzar a cierre de noviembre de 2024 los 182.582 millones de euros, un 8,1% más que en el mismo periodo de 2023, representando un 93,5% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

La mayor partida, 167.337 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 7,8% frente a 2023. En concreto, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos para la reducción de la brecha de género aumentó un 7,2%, hasta los 148.051 millones de euros, como consecuencia del incremento del número de pensionistas (1,6%), de la elevación de la pensión media (5,3%), así como a la revalorización general del 3,8% de las pensiones contributivas en el ejercicio. A estas habría que sumar otra tanda de prestaciones adicionales: en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad. Para todas ellas, el gasto se elevó hasta los 3.966 millones, un 7% más.

Especial despegue ha tenido el gasto en subsidios de incapacidad temporal (IT), cuyo importe se disparó más de un 15% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 14.637 millones. A las pensiones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las contributivas, se destinaron 15.245 millones, un 11,3% más que en 2023, debido a la revalorización general del 6,9% establecida. De esta cantidad, 9.760 millones se dedicaron a pensiones no contributivas y complementos por mínimos (+7,8%), mientras que a subsidios y otras prestaciones no contributivas correspondieron 5.485 millones, un 18,2% más. Dentro de esta última cifra, 5.128 millones correspondieron al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares, un 18,1% más que en los once primeros meses de 2023. Unas partidas que seguirán al alza en 2025.