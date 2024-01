La pensión media de jubilación sube 56 euros al mes y roza los 1.450 euros tras la revalorización del 3,8%

Los más de 10 millones de pensionistas españoles ya han visto reflejada en su cuenta bancaria la subida de las pensiones fijada para 2024, que varía en función del tipo de prestación, con incrementos más altos para garantizar la suficiencia de las pensiones más bajas. En concreto, según la primera nómina de las pensiones del año, la de enero, la pensión media del sistema (que comprende las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) asciende a 1.248,6 euros, casi 50 euros más al mes que en diciembre de 2023 y 699 euros más en cómputo anual. Y la pensión media de jubilación se sitúa en 1.434,9 euros, 56,5 euros más al mes (791 euros más al año). En ambos casos, las cuantías son superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tras la subida del 5% pactada entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos queda fijado en 1.134 euros al mes en 14 pagas.

En 2024, la revalorización generalizada para todas las pensiones contributivas es del 3,8%, conforme a la inflación media interanual. No obstante, las mínimas contributivas y las no contributivas suben por encima de esta tasa para garantizar su suficiencia. En concreto, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementan un 6,9%, mientras que las mínimas contributivas lo hacen entre un 5,3% y un 6,9%, a excepción de tres casos: las mínimas de viudedad con cargas familiares y las de jubilación con cónyuge a cargo y menos de 65 años, que suben un 14%, y la prestación especial de orfandad, que sube un 8%.

En detalle, la pensión media de jubilación ha pasado de situarse en 1.378,4 euros en diciembre de 2023 a rozar los 1.450 euros en enero de 2024. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General, la más común, ha sido de 1.595,5 euros, mientras autónomos, con 958,2 euros euros al mes, ha seguido como la más baja. la media de jubilación mensual se sitúa en 2.792,9 euros, y es de 1.589,2 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ha ascendido en el mes de diciembre de 2023 (último dato) a 1.505,2 euros euros mensuales.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 891,8 euros al mes. Esta es una de las pensiones contributivas cuyas cuantías mínimas han subido de media un 5,3% y hasta un 14% en el caso de tener cargas familiares, para quedar fijada en ese caso en 14.466,20 euros al año (1.033,3 euros al mes). En cuanto a los pensionistas que cobran la pensión máxima, en enero han ingresado 3.175,5 euros al mes (44.457 euros anuales en 14 pagas), un 3,8% por encima de los 3.059,23 euros al mes de 2023 (42.829 euros al año en 14 pagas). En el caso de las pensiones no contributivas, la subida ha quedado fijada en el 6,9%. Puede consultar las cuantías en detalle en el siguiente enlace.

La subida de las pensiones con el IPC e incluso, por encima, y el aumento de beneficiarios, ha disparado exponencialmente el gasto de la Seguridad Social. En concreto, en enero, el gasto mensual en pensiones ha alcanzado los 12.651,2 millones de euros , un 6,29% más que en el mismo mes del año pasado y una nueva cifra histórica que ya equivale al 11,5% del PIB, según los datos facilitados este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.