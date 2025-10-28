Petrobras aumenta un 17,3% su producción de crudo y gas

Petrobras produjo en el tercer trimestre de 2025 un promedio diario de 4,54 millones de barriles de crudo y gas equivalente, un 17,3% más con respecto al mismo periodo del año pasado, según informó la firma.

El resultado supone además un salto del 8% en comparación con el trimestre anterior, cuando alcanzó los 4,20 millones de barriles, según el informe de producción y ventas de la compañía.

Esos datos incluyen los hidrocarburos extraídos por la petrolera tanto en Brasil como en el exterior, así como en las áreas de concesión que se adjudicó en asociación con otras empresas pero en las que es operadora.

El aumento trimestral obedeció a «la entrada en operación de seis nuevos pozos», cuatro en la cuenca de Santos y dos en la de Campos, según indicó Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones en las bolsas de valores de São Paulo, Nueva York y Madrid.

En el tercer trimestre de 2025, las ventas de derivados en el mercado interno subieron un 1,9% en comparación con el mismo período del año anterior, impulsadas por el diésel, la gasolina y el queroseno de aviación. También crecieron un 5,3% en comparación al segundo trimestre del año, mayoritariamente por el diésel, con una caída del 0,5% en las ventas de gasolina.

Recientemente, la estatal brasileña obtuvo la licencia ambiental para perforar un pozo en aguas profundas del Atlántico ubicado a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, en el Margen Ecuatorial, una región en aguas profundas en el litoral de los estados brasileños de Amapá, Pará y Maranhão. Petrobras considera que este proyecto puede convertirse en su mayor activo de reservas. En el primer semestre del año, la petrolera obtuvo un beneficio neto de unos 9.786 millones de euros, un 193,2% más que en el mismo periodo de 2024.

La empresa divulgará los resultados correspondientes al tercer trimestre del año el próximo 6 de noviembre.