Amazon anuncia que su reducción de plantilla afectará finalmente a 14.000 personas

Amazon ha anunciado que reducirá su plantilla corporativa en 14.000 personas con el fin de eliminar burocracia y redireccionar sus recursos hacia áreas estratégicas con mayor impacto para sus clientes. Lo que pretende la multinacional es una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad para avanzar lo más rápido posible, según ha explicado este martes la vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, Beth Galetti, quien ha anunciado estos recortes a través de una nota en la web de la compañía, en la que ha asegurado que hoy mismo informará de ello a sus equipos.

Según ha detallado Galetti, la compañía apoyará a todos aquellos cuyo puesto se vea afectado, lo que incluirá ofrecer a la mayoría de los empleados 90 días para buscar un nuevo puesto internamente (el plazo variará según la legislación local). Los equipos de Amazon priorizarán la contratación de los candidatos internos para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar nuevos puestos en la compañía, según la directiva.

A aquellos que no permanezcan en la compañía, Amazon les ofrecerá apoyo para la transición, incluyendo indemnización por despido, servicios de recolocación o prestaciones de seguro médico, ha añadido la responsable de personal de la multinacional.

De cara a 2026, Galetti ha asegurado que Amazon espera seguir contratando en áreas estratégicas clave y, al mismo tiempo, "encontrar lugares adicionales en los que podamos eliminar capas, aumentar la propiedad y obtener ganancias de eficiencia".

Ayer lunes, la agencia Reuters avanzó que Amazon planeaba despedir hasta 30.000 empleados esta semana, en lo que supondría el recorte más grande en la historia de la compañía. Esas 30.000 personas suponen el 10% de los empleados corporativos que tiene en plantilla actualmente.

Pese a que la reducción ahora anunciada es menor, según publica el "The Wall Street Journal" este martes, citando a fuentes "familiarizadas con el asunto", se trata de "un primer paso" en los despidos, que se espera que afecten a unos 30.000 empleos corporativos