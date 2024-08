Powell anuncia que la Reserva Federal se prepara para bajar los tipos en septiembre: "Ha llegado el momento de ajustar nuestra política monetaria"

Se acabaron las especulaciones. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) bajará los tipos en septiembre, en la que será la primera rebaja del precio del dinero en Estados Unidos desde 2020. El presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó este viernes que "ha llegado el momento de hacer ajustes en la política monetaria" e iniciar una bajada de los tipos de interés. "Ha aumentado mi confianza en que la inflación está en una trayectoria sostenible de regreso al 2%", señaló el banquero central estadounidense en su esperado discurso en el simposio sobre política económica de Jackson Hole (EEUU), anticipando así una bajada de los tipos de interés -actualmente en el rango del 5,25% al 5,50%- en la reunión del próximo 18 de septiembre.

En su intervención, el presidente de la Fed destacó que, en general, la economía estadounidense sigue creciendo a un ritmo sólido, pero los datos sobre inflación y mercado laboral muestran una situación "en evolución", en la que los riesgos al alza para los precios "han disminuido". En este sentido, Powell consideró que, después de una pausa a principios de 2024, "se ha reanudado el avance hacia el objetivo del 2%", por lo que la tasa de inflación está ahora mucho más cerca del objetivo del regulador.

No obstante, Powell no quiso detallar cómo de intensa será la bajada que la Reserva Federal acometerá el próximo mes. "La dirección del viaje es clara, y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos", apuntó. Un recorte de 25 puntos básicos es la opción más probable según los analistas, aunque no se descarta una bajada de 50 puntos. La primera opción cuenta con un 67,5% de probabilidad según la herramienta de CME que rastrea las probabilidades de cambio en los tipos de interés en función de los precios de los futuros de los fondos federales a 30 días, mientras que el 32,5% corresponde a la posibilidad de un ajuste de 50 puntos básicos.

Tampoco quiso anticipar cuántas bajadas habrá antes de finales de año. "Haremos todo lo posible para apoyar un mercado laboral fuerte a medida que avanzamos hacia la estabilidad de precio", subrayó el presidente de la Fed. Powell también apuntó que aunque el mercado laboral "se ha enfriado considerablemente respecto de su estado anterior de sobrecalentamiento" y la tasa de desempleo ha aumentado en el último medio año hasta el 4,3%, es "todavía baja según los estándares históricos" y "no ha sido el resultado de un aumento de los despidos, como suele ocurrir en una recesión económica". Wall Street abrió en verde este viernes, registrando ligeras subidas tras las palabras de Powell.

A finales de julio, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés en el rango objetivo del 5,25% al 5,5% por octava reunión consecutiva, en máximos desde enero de 2001, pero ya crecían las expectativas sobre una potencial desescalada de tipos a partir de septiembre.