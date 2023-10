Préstamos blandos: así es como los inquilinos con falta de liquidez pueden recibir esta ayuda

El mercado del alquiler en nuestro país lleva ya un tiempo protagonizado por unos precios que parecen no encontrar techo y una escasez de viviendas. Tanto es así, que a cierre del mes de septiembre de 2023, arrendar una vivienda en España tenía un coste de 11,8 euros por metro cuadrado, un 9,3% más caro que hace un año, según datos del portal inmobiliario idealista. Esta subida ha provocado que en 21 capitales de provincias el precio del alquiler haya alcanzado máximos históricos. Ante este escenario, no es de extrañar que los inquilinos tengan dificultades para arrendar una vivienda y no dejarse gran parte de su sueldo en el intento. Por ello, desde la empresa de Alquiler Seguro están concediendo préstamos blandos para cubrir la falta de liquidez con la que se encuentran muchos inquilinos con frecuencia.

Pero, ¿qué son los préstamos blandos? Estos ofrecen al arrendatario una cantidad equivalente a un mes de renta que podrá solicitar en cualquier momento para utilizarlo en lo que desee, tal y como informan desde Alquiler Seguro. Además añaden que la devolución de este préstamo se realizará de forma fraccionada a lo largo de 12 meses a un "interés competitivo de mercado, sin comisiones de ningún tipo y sin la necesidad de contratar ningún producto asociado", siendo más ventajoso que un minicrédito convencional. Por su parte, el inquilino no tendrá que someterse a ningún trámite extra, sino que es un beneficio que recibirá por el hecho de disfrutar del Servicio de Atención al Inquilino.

“La inestabilidad política y la falta de seguridad jurídica ha provocado una tensión sin precedentes en el mercado del alquiler en España. La destrucción de la oferta, con el consiguiente aumento de los precios, ha colocado a muchos inquilinos en un lugar muy desfavorable. Es por todo ello por lo que tras varios años desde su puesta en marcha, queremos seguir fortaleciendo el Servicio de Atención al Inquilino, en el que se engloban, entre otros servicios, los préstamos blandos”, alerta el Presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza.

¿Qué es el Servicio de Atención al Inquilino? Es un servicio para atender a los inquilinos en una vivienda de alquiler en España que no solo ofrece préstamos blandos, sino que los inquilinos también podrán beneficiarse de los siguientes servicios: