¿A qué edad me podré jubilar en 2025 si nací en 1960, 1961, 1962 o 1963 en adelante?

Este nuevo año supone un cambio en la edad de jubilación para los futuros pensionistas. Jubilarse en España a los 65 añoses una realidad en 2025, aunque, eso sí, siempre y cuando se haya cotizado más de 38 años y tres meses. En este sentido, cabe recordar que hasta el año pasado, solo era necesario haber cotizado 38 años a la Seguridad Social.

Ahora bien, en el caso de que se haya cotizado menos de 38 años y tres meses, la edad de jubilación se establece en 66 años y ocho meses, esto es, dos meses más que en 2024. Este aumento gradual se encuentra recogido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la actualización y modernización del sistema de Seguridad Seguridad.

En la norma, se incrementa la edad de jubilación gradualmente, que pasa de los 65 hasta los 67 años en 2027, año en el que finalmente se estancará. A todo ello, hay que sumarle que el factor clave para determinar cuándo te vas a retirar del mercado laboral, lo cual depende, principalmente, de dos variables: el año de nacimiento y los años de cotización acumulados.

¿Cuándo me jubilo si nací en 1960?

Si naciste en el año 1960, te podrás jubilar a los 65 años y cobrar la pensión completa si has cotizado 38 años y tres meses o más. Si no has llegado a cotizar a la Seguridad Social la cifra mencionada anteriormente, tendrás que jubilarte a los 66 años y 8 meses para obtener el 100% de la pensión.

Acceso a la jubilación por edad y años cotizados T. Gallardo La Razón

Cómo se calcula la edad de jubilación en 2025

El cálculo de la pensión pública de jubilación tiene en cuenta múltiples factores: el número de años cotizados a la Seguridad Social durante la vida laboral; la evolución de los salarios y las bases de cotización; la edad de acceso a la jubilación, que está aumentando; la evolución futura de la esperanza de vida; y la inflación, ya que la revalorización de las pensiones queda ligada a la inflación media (IPC) registrada el año anterior.

Periodo de cotización mínima

El periodo de cotización mínimo para acceder a la jubilación en 2025 sigue siendo el mismo que en 2024. Se requiere haber cotizado al menos 15 años, de los cuales, al menos dos deben haberse producido en los 15 años anteriores a la jubilación. Este requisito es conocido como carencia específica y es indispensable para acceder a una pensión contributiva.

Cálculo de la pensión de jubilación

Para calcular la pensión que recibirá, deberá aplicar a la cuantía obtenida como base reguladoraun porcentaje que depende de los años cotizados. Partiendo de una escala que comienza con el 50% de la pensión para los que tan solo hayan cotizado el mínimo (15 años), hasta el 100% para los que haya cotizado 36 años y 6 meses en 2023. A partir de 2027 serán necesarios 37 años cotizados para acceder al 100%.

Una vez calculada la pensión de jubilación, si esta estuviera por debajo de la pensión mínima establecida cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, puede ser complementada con un complemento de mínimos, siempre que se acrediten ciertos requisitos. Esta cuantía también se puede ver incrementada por incentivos si se decide demorar la jubilación.

¿Y si nací a partir de 1960?