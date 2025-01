Relaciones sentimentales en la empresa: ¿Están prohibidas? ¿Me pueden despedir por ello?

El roce hace el cariño, o eso dicen. Por ello, no es de extrañar que el amor acabe aflorando entre aquellas personas con las que pasamos más tiempo, las cuáles, por norma general, suelen ser nuestros compañeros de trabajo. Y es que es habitual que numerosas parejas se formen en el entorno laboral. Pero, ¿esto es legal? ¿Pueden despedirnos por empezar a salir con alguien que trabaje en nuestra misma empresa? Desde Legálitas resuelven las dudas al respecto.

"En nuestro ordenamiento jurídico no existe tal prohibición expresamente, ya que de lo contrario se estarían vulnerando ciertos derechos fundamentales para el trabajador", explica la abogada de Legálitas, Dolores Justo. No obstante, el empresario sí que podrá tomar medidas para evitar que dichas relaciones sentimentales afecten negativamente a la actividad empresarial. Por tanto, podría cambiar de puesto al empleado que mantiene una relación con otro trabajador, siempre que, sin causa justificada, no suponga ninguna movilidad funcional, y ninguna modificación sustancial en su jornada laboral, horario o condiciones económicas.

En el caso de las relaciones "especiales de alta dirección" hay empresas que exigen, a través de códigos internos, que el trabajador informe si mantiene o no alguna relación sentimental con otros empleados de la compañía o clientes potenciales. De esta forma se garantiza "el principio de confianza recíproca que tienen ambas partes", señala Justo. Sin embargo, este tipo de cláusulas pueden ser consideradas nulas en los tribunales al no existir regulación al respecto.

¿Es legal despedir a uno de los dos por mantener una relación amorosa?

El empresario tiene la obligación de garantizar el principio de igualdad en el acceso al empleo y, por tanto, está prohibida la discriminación.

En este sentido, una vez el empresario contrata al trabajador, este no podrá extinguir la relación laboral tan sólo porque mantenga una relación sentimental con otro compañero. En tal caso, el despido"se considerará nulo al estar violando derechos fundamentales como la intimidad y ser discriminatorio", asevera la letrada.

Si estoy saliendo con alguien del trabajo ¿debo comunicárselo a la empresa?

La ocultación del estado civil de un trabajador, por norma general, pertenece a su ámbito de intimidad. Es por ello que no comunicar si mantiene una relación sentimental no puede suponer causa justificada para extinguir su contrato de trabajo.

¿Me puede perjudicar de alguna manera que mi pareja y yo trabajemos en la misma empresa?

Las desventajas que existan dependerán de cómo afecte a los trabajadores su relación sentimental dentro de la empresa. Si esta afecta al rendimiento pactado o no se cumplen con los objetivos señalados en el contrato, podría ser motivo de sanción o despido disciplinario.

"Si la relación sentimental dentro del trabajo repercute negativamente en vuestras funciones y generan conflictos y discusiones en la oficina también podría ser causa para que la empresa tome alguna media sancionadora, dependiendo de la gravedad", sostiene Justo.

¿Me puedo casar con alguien de la empresa y disfrutar del permiso por matrimonio?

El derecho al permiso de matrimonio lo reconoce el Estatuto de los Trabajadores y, además, no hay ninguna norma que prohíba el matrimonio u otro tipo de relación entre empleados de la misma empresa, ya que esto vulneraría el derecho a la intimidad de los trabajadores.

Por tanto, si una persona se casa o se hace pareja de hecho con un compañero de trabajo tendrá derecho al premiso al igual que el resto de empleados. En el caso de que se le deniegue este permiso, se podría reclamar vía judicial.

¿Puede disfrutar la pareja de la baja de maternidad o paternidad al mismo tiempo si tienen un hijo?

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a la prestación por nacimiento y cuidado de menor. El permiso es de 16 semanas para ambos progenitores siendo las 6 primeras obligatorias para ambas partes.

"La ley establece una limitación cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa y soliciten el disfrute de las 10 semanas restantes en régimen de jornada parcial. En este caso la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito", sentencian.