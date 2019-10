Renfe disparará su oferta de AVE para frenar a la competencia

Renfe está dispuesto a sacar partido del músculo que le proporcionan su condición de empresa pública y de operador ferroviario monopolístico hasta que la liberalización de la alta velocidad le obligue a competir con otras compañías privadas. La firma que preside Isaías Táboas ha anunciado hoy que presentará a Adif una oferta para incrementar en un 20% sus trenes AVE en los corredores de Barcelona, Levante y Andalucía, hasta alcanzar una capacidad de 104 surcos, a partir del 14 de diciembre de 2020, cuando se liberalice el servicio.

Con su oferta, aprobada por su consejo de administración, Renfe pretende que el administrador de infraestructuras ferroviarias le adjudique el denominado paquete “A” contemplado en el plan de liberalización diseñado por Adif. El administrador de infraestructuras adjudicará tres paquetes de frecuencias de trenes para explotar durante un periodo de diez años. El “A”, que desde el principio se consideró como el “reservado” para Renfe, incluye la circulación diaria de 32 trenes por el corredor a Barcelona, otros 32 por el de Levante y los 40 restantes, por el de Sevilla. Dado que Adif priorizará en la asignación de los paquetes a las ofertas que se comprometan a hacer un uso intensivo de la infraestructura y que se antoja difícil que sus potenciales competidores dispongan de material rodante suficiente para igualarla, la potente oferta de Renfe prácticamente le garantiza su adjudicación.

El segundo de los paquetes, el denominado “B”, incluye 16 trenes diarios en cada uno de los tres corredores. El paquete “C” contempla la circulación de cinco trenes diarios en cada una de las tres líneas.

Todas las compañías interesadas en operar en la red de alta velocidad española deberán presentar sus ofertas a Adif antes del próximo día 31 de octubre. Una vez reciba todas las solicitudes, el administrador prevé seleccionar el próximo mes de diciembre a las compañías que explotarán cada uno de los tres paquetes de servicio.

A nueve días de que se cierre el plazo de presentación de las ofertas, algunas compañías ya se han posicionado para competir con Renfe. Ilsa, compañía de los propietarios de Air Nostrum, ha manifestado que está en conversaciones para cerrar un acuerdo con un operador europeo para desembarcar en el AVE. También Talgo, a través de su filial Motion Rail, tiene intención de presentar una oferta para la que cuenta, como punto fuerte, su disponibilidad de material rodante al ser fabricante del mismo.

Al otro lado de los Pirineos, el operador público galo, SNCF, también ha expresado públicamente que optará a alguno de los paquetes con un servicio “low cost”. Aunque en marzo su responsable de alta velocidad, Rachel Picard, aseguraba que en ese momento no disponían de trenes para operar en España y que nunca los alquilan, desde la compañía aseguran que, llegado el momento, dispondrán del material rodante. No confirman si lo tendrán fruto de la alianza con algún fabricante. Picard explicó que su deseo era entrar en España de la mano de algún socio local, pero, de no lograr un acuerdo, entrarían en solitario.

Junto al incremento de oferta para hacerse con el paquete más grande, Renfe se prepara para la competencia que le llegará a partir de diciembre de 2020 a través de una apuesta mayor por la digitalización. También pondrá en marcha a partir de la próxima Semana Santa un servicio “low cost”.