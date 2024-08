Los requisitos para poder jubilarte con una pensión de 44.000 euros

Antes y durante la vida laboral de una persona, varios son los asuntos que aparecen en su cabeza: llegar a fin de mes, las facturas, los ingresos, las horas que debe trabajar, un posible ascenso de puesto y sueldo, así como sus condiciones, el futuro incierto, los diferentes proyectos que tenga la empresa en la que esté y su pensión.

Actualmente, la pensión media en España es de 1.375 euros, son regidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la edad de jubilación actual, en caso de no haber cotizado 38 años o más, es de 66 años y seis meses. En cambio, si se superan, la jubilación se reduce hasta los 65 años. Hay que tener en cuenta, a su vez, que las pensiones han aumentado un 3,8% en 2024 con motivo de la revalorización basada en el IPC.

En este sentido, y tras pasar una gran parte de nuestra vida trabajando, el sueño de muchos españoles es que sus años cotizando sirvan paradurante el tiempo que no se trabaje. No obstante, no todo el mundo puede optar a una pensión máxima o elevada.

Todo dependerá de su desempeño en su vida laboral, pero para llegar a una pensión máxima de 44.000 euros, que equivalen a 3.175 euros en 14 pagas, es necesario cumplir una serie de condiciones ciertamente específicas.

Las condiciones

Ademas de haber llegado a la mencionada edad de jubilación establecida según los años cotizados, también es importante haber cotizado al menos 36 años y seis meses en el momento en el que se solicita a pensión. Si se alcanza, se accederá al 100% de la base reguladora.

También debe tenerse en cuenta la base de cotización, que se basa en los últimos 25 años trabajados para el futuro pensionista. Para la base máxima, indispensable para alcanzar la mencionada pensión, es necesario que el contribuyente haya cotizado en un valor de 4.720,56 euros brutos mensuales, que es donde se sitúa la mencionada base máxima en el año 2024.

Asimismo, hay que tener en cuenta que se puede llegar a esta cantidad combinando esta pensión con otras. Por ejemplo, si un pensionista percibe tanto la pensión de jubilación como la de viudedad, se puede llegar a los mencionados 44.000 euros siempre y cuando la suma de ambas no exceda el límite de la pensión máxima.