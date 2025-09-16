Restalia incrementa sus ventas anuales comparables un 6% al cierre de una buena campaña de verano

Restalia, la multinacional española líder en restauración organizada, consolida sus buenos resultados a fecha del cierre de agosto de 2025 con unas ventas de más de 220 millones de euros a través de la facturación de su red de locales franquiciados, creciendo así un 6% en términos de facturación comparable respecto al mismo periodo de 2024.

La buena marcha de la compañía y sus enseñas ha quedado reflejada en sus últimos resultados presentados por la compañía, correspondientes al ejercicio 2024. Esta senda de crecimiento continúa en 2025 donde las ventas de sus marcas no han dejado de crecer. Sobre los buenos resultados obtenidos hasta ahora en el acumulado anual, destaca el crecimiento de las ventas de los locales franquiciados durante este verano, con un incremento en comparable del 5% respecto al año anterior. Este aumento de ventas es tanto más significativo porque se sitúa por encima de la media del sector de la restauración en España, que ha vivido un verano con un crecimiento “contenido”, si no ligeramente negativo, que no ha cumplido con las expectativas esperadas, según fuentes de las propias asociaciones sectoriales de la restauración y la distribución que lo han catalogado como de “un verano a la baja”.

Y es que factores como el descenso del índice de confianza del consumidor, los incrementos de los precios, la pérdida de poder adquisitivo, la incertidumbre generalizada y hasta las altas temperaturas han influido sobre el consumidor nacional, que ha racionalizado el gasto dirigiéndolo, en el caso de la restauración, hacia conceptos de “refugio económico” como es el caso de las marcas comerciales de Restalia, que conjugan una estrategia ya afianzada en su trayectoria de 25 años de historia con una propuesta de alta calidad, precios bajos y promociones permanentes.

La compañía viene consolidando también un buen año en aperturas. Así, en este periodo el grupo inauguró 51 nuevos establecimientos de algunas de sus enseñas más reconocidas, como 100 Montaditos o The Good Burger (TGB). Unos resultados que contrastan también con las tendencias actuales del mercado de la restauración comercial, que apuntan una desaceleración general en aperturas.

La expansión internacional también ha registrado hitos importantes en lo que va de año con nuevas aperturas en Portugal y en Estados Unidos, concretamente en Florida, donde 100 Montaditos ha inaugurado dos nuevos locales y ultima una tercera apertura.

Con estos buenos resultados de ventas y aperturas, Restalia encara el último trimestre del año con el objetivo de alcanzar la apertura de 70 nuevas unidades de negocio durante este 2025. Este objetivo se enmarca dentro de un ambicioso plan estratégico 2025-2030 que impulsará el desarrollo de la compañía tanto en el mercado nacional como fuera de nuestras fronteras. Con este plan y resultados, Restalia se prepara para liderar una nueva etapa de crecimiento y consolida su posición como motor de referencia en la restauración organizada de nuestro país.