El retraso en el cobro de facturas cuesta 2.770 millones anuales a las empresas

El retraso medio en los pagos de las empresas españolas se recortó hasta 14,30 días en el tercer trimestre de este año, un día menos que en el mismo periodo del año pasado y 0,56 menos que en el segundo trimestre, convirtiéndose en el dato más bajo desde el cuarto trimestre de 2019, aunque solo el 31% del total de las facturación se pagó dentro del plazo y el 66% tuvo un retraso de hasta 30 días. Estos retrasos producidos suponen un coste directo para el conjunto del tejido empresarial español de más de 2.770 millones de euros.

Los constata un informe de Informa D&B, que apunta que la proporción de pagos puntuales ha subido 2,25 puntos porcentuales en un año, llegando al 45,59%, mientras que los pagos a más de 60 días alcanzaron el 5,67%, lo que representa un descenso de 0,63 puntos porcentuales si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado.

Según el tamaño de la empresa, las más afectadas fueron las microempresas, ya que solo la mitad de los pagos de las microempresas, fueron puntuales. En el caso de la mediadas, el porcentaje se situó en el el 47%, frente al 29% de las medianas y el 14,5% de las grandes empresas. La mayor parte de los pagos de medianas y grandes se realizaron con un retraso de hasta 30 días, 65% y 80% respectivamente, frente al 37% y el 46% de las micro y pequeñas empresas. A su vez, hubo un 8% de los pagos de las microempresas con más de 60 días de retraso, que fue de un 4% en las pequeñas, el 3% en las medianas y a un 2,5% en las grandes compañías. La media de demora sobre los plazos pactados más reducida fue la de las pequeñas empresas, 11,90 días, medio día menos que hace un año; las medianas tuvieron un retraso de 12,49 días, 0,86 días por debajo del tercer trimestre de 2024, y en las grandes alcanzó 14,27 días, una bajada de más de un día.

Administración y hostelería fueron los sectores con un mayor retraso en sus pagos sobre los plazos pactados, con una dilación media de 23,69 días en ambos casos. Pero, mientras que administración se redujo en 3,81 días en un año, hostelería añadió 2,58 días. Las siguientes en el ranking fueron agricultura, con 19,71 días, y Transportes, con 18,73 días. Cinco sectores tienen una demora inferior a la media nacional: construcción y actividades inmobiliarias, 14,05 días, comunicaciones, 13,27 días, industrias extractivas, 13,32 días, comercio, 12,68 días, e industria, 10,56 días, todos por debajo del trimestre anterior. Si se comparan los plazos de pago entre los sectores de administración y hostelería y el de industria, la diferencia llega a 13,13 días.

En concreto, el retraso medio de pagos aumenta solo en 3 comunidades, Aragón, Baleares y Navarra, que a pesar de esta subida sigue siendo la única comunidad que no supera los 10 días de dilación. Melilla es la que autonomía con una demora más elevada, 24,11 días, y después Canarias, con 21,69 días, y Baleares, que se queda en 20 días. Tras los 9,96 días de retraso medio de las empresas de Navarra, las siguientes con menor demora son el País Vasco, con 10,18 días, Asturias, con 10,61 días, y Cantabria, con 10,78 días. Hasta ocho comunidades superan el 50% de pagos puntuales: Castilla y León, 53,5%, Ceuta, 52,4%, Cantabria, 51,6%, Castilla-La Mancha, 51,4%, Asturias, 51,1%, Valencia, 51%, País Vasco, 50,6% y La Rioja, 50,1%. En el lado opuesto, encontramos a Canarias con el porcentaje más bajo, solo el 29% de los pagos son puntuales, seguida de Madrid, con el 41%, y Baleares, con algo más del 42%.