Ryanair consuma su amenaza: elimina 800.000 plazas en España por las "excesivas" tasas de Aena

Ryanair, la aerolínea líder de España y Europa por número de pasajeros, reducirá 800.000 asientos para el verano 2025 en los aeropuertos regionales y eliminará 12 rutas por las "excesivas tasas" aeroportuarias de Aena y la falta de efectividad de sus "planes de incentivos", "Si los aeropuertos regionales de Aena no logran ser competitivos en comparación con sus equivalentes europeos, el tráfico aéreo tenderá a desplazarse fuera de las regiones españolas", ha argumentado la compañía aérea en una rueda de prensa con la presencia de su CEO, Eddie Wilson.

Estos recortes suponen una reducción del tráfico aéreo en los aeropuertos regionales (menos de dos millones de pasajeros) del 18%, que afectará en mayor medida a Jerez (tres rutas y 160.000 plazas) y Valladolid (dos rutas y 90.000 plazas), donde Ryanair cesará sus operaciones. La aerolínea irlandesa de bajo coste también retirará un avión basado en Santiago (100 millones de dólares de inversión) y reducirá el tráfico para verano de 2025 en otros cinco aeropuertos regionales: Vigo (-61%, una ruta menos y 40.000 plazas menos), Santiago (-28%, dos rutas menos y 370.000 plazas menos), Zaragoza (-20%, dos rutas menos y 60.000 plazas menos), Asturias (-11%, una ruta menos y 15.000 plazas menos) y Santander (-5%, una ruta menos y 25.000 plazas menos). "Esta pérdida completamente evitable de más de 800.000 asientos y 12 rutas será devastadora para la conectividad regional, el empleo (20 puestos de trabajo) y el turismo en España", advierte.

Estas decisiones han derivado de las continuadas subidas de las tasas aeroportuarias de Aena, a pesar de la decisión del Gobierno español en 2021 de congelarlas hasta 2026. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) congeló las tasas en 2025 pese a que Aena propuso subirlas un 0,54%, una decisión celebrada por Ryanair, pero la subida del 4,09% de 2024 ha tenido un gran impacto en todos los aeropuertos regionales de España, ha señalado Elena Cabrera, country manager de Ryanair en España y Portugal.

"Las excesivas tasas aeroportuarias de Aena y la falta de incentivos viables para el crecimiento siguen perjudicando a los aeropuertos regionales de España, limitando su crecimiento y dejando sin aprovechar enormes zonas de capacidad aeroportuaria. Tras el compromiso del Gobierno español de impulsar la recuperación de España post-covid, Ryanair respondió aumentando la capacidad para impulsar la conectividad, el turismo y el empleo. Sin embargo, Aena persiste en las injustificadas subidas de tasas y se niega a aplicar sistemas de incentivos eficaces para apoyar el crecimiento regional de España, dando prioridad a las inversiones extranjeras en aeropuertos del Caribe, Reino Unido y América" y en otros mercados europeos más competitivos, como Italia, Suecia, Croacia, Hungría y Marruecos, ha declarado Eddie Wilson, CEO de Ryanair.

Para revertir esta situación Ryanair exige que la CNMC anule las subidas de tasas de Aena correspondientes a 2024, para asemejarse a las tasas de otros países europeos más competitivos, y que mejore el plan de incentivos para aeropuertos regionales y extenderlos tres años. Eddie Wilson ha criticado que como Aena es un monopolio, no tiene competencia, y espera que el tráfico venga, sin ofrecer incentivos para las aerolíneas. "Necesitan rebajar las tasas para atraer a las aerolíneas para usar los aeropuertos, que están infrautilizados", ha añadido. Pese a ello, la oferta total de Ryanair para el verano 2025 en España crecerá un 3%, con un aumento neto, descontando los 800.000 asientos que se pierden en aeropuertos regionales, de 1,5 millones de nuevas plazas concentradas en los aeropuertos de Alicante, Málaga, Madrid y Reus.

Durante la rueda de prensa, Ryanair también ha insistido en el derecho de las aerolíneas a cobrar el equipaje de mano tras la multa de 178,9 millones de euros interpuesta el pasado mes de noviembre por el Ministerio de Consumo contra Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. La aerolínea irlandesa de bajo coste fue la que se llevó la peor parte: 107,7 millones de euros de sanción. No obstante, la sanción no es firme y, por lo tanto, no habrá cambios en las políticas de la compañía hasta que no haya una resolución judicial, ya que tanto Ryanair como las otras aerolíneas afectadas han presentado recursos contenciosos-administrativos.

Eddie Wilson ha defendido que las prácticas de cobro por equipaje de mano están avaladas por el Reglamento de la UE 1008/2008 y que si Consumo impusiese su criterio en los juzgados, la última vía, esto se traducirá en un incremento del precio de los billetes, lo que lastraría el turismo español. "Es una iniciativa estúpida. A nivel europeo va a acabar cayendo", confía el consejero delegado de Ryanair.