La patronal de las aerolíneas avisa de una subida del precio de los billetes si la multa de Consumo se confirma en los tribunales: "Nada es gratis"

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España, advierte de una irremediable subida del precio de los billetes de avión si las aerolíneas finalmente tienen que implementar la gratuidad del equipaje de cabina ante la multa de 179 millones impuesta por el Ministerio de Consumo contra Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por por cobrar suplementos por el equipaje de mano, por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes o por imprimir los billetes, entre otras "prácticas abusivas", según Consumo.

No obstante, la sanción no es firme aún. Las aerolíneas tienen dos meses para interponer recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional, una decisión que ya han tomado las cinco compañías afectadas y pedirán medidas cautelares para poder mantener sus políticas comerciales. De esta manera, no habría cambios en el cobro de maletas de mano ni en el resto de aspectos sancionados por Consumo hasta que no haya una resolución judicial firme, ha explicado en una rueda de prensa el presidente de ALA, Javier Gándara. Pero Consumo dar guerra usando el mismo mecanismo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha celebrado la multa y ha pedido a Consumo que hago lo mismo y pida medidas cautelares, pero para que estas aerolíneas cesen sus prácticas de cobro de manera provisional mientras se resuelve el conflicto.

Gándara ha señalado que si Consumo impusiese su criterio en los juzgados, la última vía, España se convertiría en el único país de la UE con una política distinta en materia de equipaje de mano, con la consiguiente desventaja competitiva e impacto negativo en la actividad turística. Por ello, insta a Consumo a respetar las prácticas de cobro por equipaje de mano, avaladas Reglamento de la UE 1008/2008. En este sentido, Gándara ha afirmado que tanto el Ministerio de Transportes como el de Turismo apoyan que el transporte aéreo siga desarrollándose como lo está haciendo hasta ahora. "Nos han manifestado su apoyo porque saben que estas medidas serían muy negativas", ha asegurado el presidente de la patronal de las aerolíneas.

Si finalmente la sanción se confirmase en los tribunales y las aerolíneas tuviesen que implementar la gratuidad del equipaje de mano en España, los billetes se encarecerían. La medida provocará que desaparezca la tarifa más básica y barata, se transformará a curva de precios y será más caro volar para todos, impactando en mayor medida en unos 50 millones de pasajeros en España que viajan sin equipaje de cabina. "Nada es gratis", avisa el presidente de ALA, Javier Gándara.

"Esperamos que este sinsentido no vaya adelante por el bien del transporte aéreo, el turismo y la productividad en el país", ha defendido Gándara, quien ha recordado que "no se puede cobrar un suplemento si se cumplen determinadas dimensiones" y que "siempre se permite un bulto que quepa debajo del asiento delantero".

En detalle, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha firmado las sanciones por prácticas abusivas que propuso la Secretaría General de Consumo y Juego en mayo, aunque en ese momento la multa ascendía a 150 millones y no afectaba a Norwegian. Con esta firma, Bustinduy responde a los recursos de alzada interpuestos por las aerolíneas afectadas en septiembre y a los que Consumo tenía tres meses para dar respuesta. Esta orden firmada por el ministro Bustinduy pone fin a la vía administrativa, si bien ahora cabe interponer recurso contencioso-administrativo.

Las sanciones incluyen la prohibición expresa de continuar con las prácticas que han sido sancionadas. Entre ellas, exigir el pago de un suplemento por el equipaje de mano en cabina, el sobrecoste por el precio de billete en asientos continuos para personas dependientes y acompañantes, no disponer de pago en metálico o imponer una tasa por imprimir la tarjeta de embarque. Para la patronal de las aerolíneas, esta es una injerencia ilegal y atenta contra la libertad de mercado.

En esta línea, Ryanair, la primera aerolínea en España por número de pasajeros, ha indicado a sus abogados que apelen de inmediato las multas "ilegales e infundadas" sobre equipajes impuestas en España. Michael O'Leary, CEO de Ryanair, ha señalado que estas sanciones "inventadas por el Ministerio de Consumo de España por razones políticas, violan claramente la legislación de la UE (Reglamento 1008/2008)" y serán "anul­adas por los tribunales de la UE, que han defendido repetidamente el derecho de todas las aerolíneas de la UE a establecer precios y políticas sin interferencias gubernamentales". "Estas multas ilegales en España, basadas en una antigua ley de los años 60, previa a la adhesión de España a la UE, destruirían la capacidad de las aerolíneas de bajo coste de generar ahorro para los consumidores mediante tarifas más económicas", ha añadido O'Leary en un comunicado.