Sabadell estudia elevar por encima de 2.900 millones la remuneración a los accionistas

Banco Sabadell baraja ya la posibilidad de elevar la remuneración a accionistas para el periodo para el periodo 2024-2025 por encima de la distribución de 2.900 millones de euros a la que ya se ha comprometido como resultado de la mejora de la rentabilidad. Así lo reconoció ayer el director financiero del banco, Leopoldo Alvear, durante su intervención en una conferencia a puerta cerrada para inversores que celebró Barclays.

La entidad británica, en una nota que ha distribuido a clientes detalla que la distribución de los 2.900 millones no recoge la mejora en el objetivo de retorno sobre capital (RoTE), que ha pasado a ser del 13%, desde el 12% anterior, una posibilidad de repartir dividendos extraordinarios que ya fue planteada el pasado mes de julio por el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, en una entrevista con Europa Press. "Repartiremos lo que esté por encima del 13% si lo aprueba la junta. No hay una limitación. No existe esa restricción de que lo máximo que podemos repartir es el 60% de los beneficios del año", dijo.

Alvear defendió durante su intervención en la conferencia de Barclays el objetivo de rentabilidad del 13% para 2024 y 2025 ante una mejora de los volúmenes de crédito concedidos en España que ha sido mayor de lo esperado, así como al efectivo que Sabadell tiene 'aparcado' en el Banco Central Europeo (BCE). Además, la marcha de la economía española, con el empleo mostrándose resiliente y un alza de los precios de la vivienda, así como a la labor de gestión del banco, ha provocado que haya mejorado el coste de riesgo.

Para el año que viene, el director financiero estima que los ingresos por intereses (margen de intereses) seguirán creciendo porque crecerán los volúmenes de crédito, pero bajará el coste de los depósitos. Respecto al capital, el banco no espera cambios en forma de mayores requisitos del colchón de capital anticíclico. Su objetivo de una ratio de capital CET1 del 13%, incluyendo el impacto de Basilea IV, ya tiene en cuenta unos mayores requisitos de capital y no han recibido oposición por parte del BCE.

La intervención de Alvear también tuvo en consideración el calendario de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA, ya que la semana pasada el BCE expresó su no oposición a la operación. De acuerdo con Sabadell, la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegaría en un plazo de 5 a 7 meses solamente en caso de que se aprobara en primera fase. Si tiene que pasar a segunda fase supondría cinco meses adicionales y podría provocar una tercera fase en la que intervendría el Gobierno imponiendo requisitos adicionales.

Alvear también marcó distancia con otros procesos de integración bancaria recientes, ya que su modelo de negocio estaba más centrado en el segmento minorista y no en el corporativo y de pymes. Aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no tiene por qué esperar al dictamen de la CNMC para aprobar la OPA, en la práctica su visto bueno siempre se ha producido después de que se pronunciase Competencia.