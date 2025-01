Santander y CaixaBank colocan 2.600 millones en bonos

Banco Santander y CaixaBank colocaron ayer varias emisiones de deuda por un valor conjunto de cerca de 2.600 millones de euros. CaixaBank ha decidido colocar un bono contingente convertible (‘CoCo’), que califica como capital de nivel 1 adicional (AT1) por 1.000 millones de euros. Este bono es perpetuo, por lo que no tiene fecha de vencimiento prefijada. En todo caso, no podrá ser amortizado de forma anticipada hasta que pasen por lo menos ocho años.

El cupón será fijo inicialmente hasta 2033. Si no se amortiza para entonces, el cupón se refija cada cinco años a un tipo igual al «mid-swap» a cinco años más un margen adicional. El rendimiento del bono será del entorno del 6,25%, por debajo del 6,625% que se había propuesto inicialmente, tras haber registrado una sobredemanda de 3.900 millones.

Por su parte, Santander ha emitido un bono senior no preferente por un valor de 500 millones de libras (590 millones de euros). El bono ofrece un cupón anual del 5,625%, si no se amortiza anticipadamente, el interés se vuelve a fijar en un diferenciar de 125 puntos básicos más el rendimiento del bono británico a un año. Santander ha recibido una demanda de 1.350 millones de libras (1.600 millones de euros) por esta emisión, lo que ha rebajado el precio del bono desde el diferencial de 140 puntos básicos con el que se había salido al mercado. El plazo de vencimiento son seis años y no se podrá amortizar anticipadamente hasta que pasen cinco años.

El banco liderado por Ana Botín también ha emitido un bono garantizado de 2.000 millones de euros en dos tramos: uno de 1.250 millones y otro de 750 millones. El primer tramo tiene un plazo de vencimiento de 3,25 años y ofrece un cupón del 2,625%, con un precio igual al «mid-swap» más un diferencial de 32 puntos básicos. La demanda ha llegado a ser de 4.250 millones de euros. El segundo tramo ha tenido una sobredemanda de 2.700 millones de euros y ofrece un cupón anual de 2,875%, con un plazo de vencimiento de siete años. El precio ha quedado fijado en el 'mid-swap' más un diferencial de 50 puntos básicos, según informó Europa Press con fuentes financieras.