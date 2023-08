Snacks gratis: la flauta de Hamelín para recuperar el trabajo presencial

La lucha de las empresas por conseguir que los trabajadores vuelvan a las oficinas está en su momento álgido. Durante la pandemia, el teletrabajo fue clave para mantener la actividad del tejido empresarial, pero sus ventajas son tantas que los empleados no han querido renunciar a trabajar desde casa tras el fin de la emergencia sanitaria. Lamayoría de las empresas han abrazado un modelo híbridoque ofrece cierta flexibilidad, pero otras se niegan a que sus sedes estén vacías y recurren al ocio y al estómago con salas de juegos y comida gratis para incentivar el trabajo presencial.

El 14% de la población ocupada española de 16 a 74 años (unos 3,3 millones de personas) teletrabajan a cierre de 2022, tres veces más que en 2019, cuando solo un 4,8% de los españoles tenía la opción de trabajar a distancia. El pico del teletrabajo en España se alcanzó en 2020, en plena pandemia, cuando llegó al 37%, descendió al 17,6% en 2021 con el fin del estado de alarma y la vuelta a la normalidad y se consolidó en un 14% en 2022. En 2023, el plan del 60% de las empresas que tienen instaurado el teletrabajo es mantenerlo en el tiempo, según un informe de Infojobs, ya que acabar con la flexibilidad que ofrece el trabajo en remoto provocaría una fuga irremediable de talento. No obstante, la idea que se ha popularizado en la mayoría de las empresas es que el teletrabajo debe ser una excepción semanal y no la norma.

Recientemente Google envió un correo a sus empleados instándoles a adoptar un modelo híbrido donde deberían trabajar al menos tres días a la semana desde sus oficinas para rentabilizarlas. Meta, compañía propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, no se anda con rodeos: quiere que sus trabajadores vuelvan a las oficinas porque la productividad de los que operan en remoto es inferior. Y Lyft, una de las principales compañías de VTC del mundo, se ampara en el mismo argumento para eliminar el trabajo en remoto.

Desde su llegada al puesto de CEO, hace unos tres meses, David Risher despidió al 26% de la plantilla, eliminó los aumentos y bonus para recortar costes y revirtió la política de teletrabajo al 100% implementada en marzo de 2020 para, en su opinión, aumentar la productividad. En concreto, desde este otoño, los trabajadores del principal competidor de Uber deberán trabajar al menos tres días desde las oficinas. ¿Y qué les ofrece Risher a sus empleados después de quitarle buena parte de sus ventajas laborales? Snacks gratis, como frutas, yogur y barritas de proteínas, entre otros.

Aunque, como recoge The Wall Street Journal, Google ha cerrado algunos de sus cafés y cocinas para reducir gastos y, según publicó The New York Times, a su llegada a Twitter Elon Musk también planteó empezar a cobrar por la comida de la cafetería, buena parte de las empresas apuesta por ofrecer comida gratis y salas de descanso y ocio a sus empleados como un plus para que acudan a las oficinas.

En las empresas españolas no está apenas popularizado ofrecer menús diarios gratuitos, en todo caso subvencionados en parte, lo que sí está ganando peso es contar con puestos de fruta y frutos secos que, en este caso, sí son completamente gratuitos para la plantilla. Frutality, nacida en 2010, fue la primera empresa a nivel nacional especializada en el servicio de fruta fresca de temporada a oficinas. Su director general, Sergio Albújar, cuenta a LA RAZÓN que 2023 está siendo su año de mayor éxito y esperan cerrar el ejercicio crecimiento del 50%. Actualmente ofrece sus servicios a 1.200 empresas en España, entre las que se encuentran grandes compañías nacionales e internacionales.

Desde hace un par de años, con la vuelta progresiva a la normalidad tras la pandemia, la cifra de clientes ha ido aumentado considerablemente, pero el pico se está produciendo en 2023. «Muchas empresas nos comentan que quieren que sus empleados vuelvan presencialmente a las oficinas e intentan incentivarles con toda una batería de servicios y productos, pero siempre relacionados con la salud. Entre ellos la fruta y los snacks saludables (zumos ecológicos, barritas, frutos secos en crudo, etc.) son casi indispensables», explica el director general de Frutality.

Sergio Albújar señala que el coste de tener fruta fresca de temporada en la oficina es una inversión muy rentable a un coste muy muy bajo. «En la mayoría de las encuestas realizadas por departamentos de Recursos Humanos el servicio de fruta fresca siempre ocupa una de las primeras posiciones como iniciativas más valoradas. Estudios demuestran que por cada euro que una empresa invierte en la salud y bienestar de sus empleados recupera tres euros vía retención del talento, disminución del absentismo, etc.», añade. Albújar insiste en que tener fruta fresca en la oficina mejora el nivel de energía y el estado de ánimo de los trabajadores y repercute en la productividad, así se lo han hecho saber sus clientes.

En la misma línea se posiciona Fernando Oriol, CEO de Refruiting, compañía que ofrece servicio de «corners» de fruta, café, snacks, zumos, productos refrigerados como yogures y platos preparados desde 2016. Actualmente, esta firma da servicio a 1.350 oficinas y opera en toda la Península (incluidos Lisboa y Oporto) y hace dos meses dio el salto a París. Entre sus clientes se encuentra Grupo Inditex, CaixaBank y Accenture.

Oriol también asegura en declaraciones a este periódico que el mayor pico de clientes lo están experimentando este año. «Tras el fin del covid, las empresas vienen con muchas más ganas de invertir y de fomentar que, dentro de un modelo híbrido de teletrabajo, los empleados escojan estar en la oficina. Si hay uno o varios días de la fruta, se fomenta que los empleados estén presentes», señala.

La relación precio-impacto positivo es la clave para que estos servicios estén viviendo su época dorada. «Son muy estratégicos porque es un gasto de coste muy bajo, de entre 2 y 5 euros al mes por empleado al mes, con un impacto altísimo en el trabajador porque nota que la empresa lo cuida. Es una herramienta de retención y fidelización del empleado. Si la gente está presente en la oficina y está cuidada, rinde más», subraya el CEO de Refruiting. A esto se suman las salas de descanso y ocio con sofás, máquina de café, futbolín o pinball para que los empleados puedan desconectar incluso estando en la oficina.