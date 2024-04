Bajo el título “El futuro del planeta, una preocupación presente: El papel de las nuevas infraestructuras en la regeneración ambiental”, LA RAZÓN organizó una mesa debate con expertos del sector. El evento, celebrado en la sede del periódico de Madrid, contó con la participación de la Responsable de Sostenibilidad del negocio de infraestructuras de Acciona, Elena Méndez; el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando Vitales; y del consultor de investigación, desarrollo e innovación, comunicador científico y coordinador del podcast Ecoinsomnes, Mario Juárez. La mesa estuvo conducida por el periodista redactor jefe de economía de Onda Cero, tertuliano de La brújula de la economía, y autor de la sección La mirada cítrica en La Brújula, Ignacio Rodríguez Burgos.

El moderador expuso cómo las nuevas generaciones demandan más formación sobre temas medioambientales. Según un reciente informe, uno de cada tres jóvenes considera trabajar en ámbitos vinculados con el medio ambiente y las nuevas energías.

Para Elena Méndez, Responsable de Sostenibilidad del negocio de infraestructuras de Acciona, “la sostenibilidad transciende las fronteras generacionales y no es un problema futuro, sino que es algo presente, global e intergeneracional. Desde Acciona observamos que las empresas que tienen una misión de sostenibilidad y compromiso con la crisis social y ambiental, están mejor posicionadas para atraer talento”.

Según Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, el problema real existe y la negación del mismo no ayuda a resolverlo. “Tenemos que ser conscientes de que los que ya no somos tan jóvenes, no podemos dejar la herencia que dejamos para el futuro”.

Mario Juárez, consultor y comunicador científico, afirma que “nos enfrentamos al mayor problema como sociedad, porque traspasa todos los ámbitos sociales, económicos y políticos. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición y debemos pasar a la acción”.

A la pregunta planteada por el periodista de Onda Cero ¿son las nuevas generaciones más sostenibles?, los participantes a la mesa coincidieron en afirmar que estos tienen un mayor acceso a la información, lo que les permite construirse su propia opinión sobre un problema que ahora muestra signos que hace décadas no se apreciaban. Fernando Ferrando hizo alusión al hecho de haber sobrepasado seis de los nueve límites planetarios identificados por el Stockholm Resilience Centre para el cambio climático, incrementando el riesgo de sufrir graves consecuencias.

Las infraestructuras como regeneración ambiental

Gran parte de la conversación de la mesa giró en torno a cómo es posible compatibilizar el crecimiento económico con la lucha contra la emergencia climática, algo que supone repensar el modo de abordar las nuevas infraestructuras y convertirlas en agentes activos de la regeneración del planeta.

En este sentido, Mario Juárez opina que las infraestructuras son la parte más evidente de todo el cambio, citando la necesidad de construir edificios con mayor eficiencia energética como ejemplo. “Afortunadamente, España destaca en el apartado de uso de energías renovables. Pero en un contexto de crisis climática, necesitamos combinar infraestructura física y de construcción, con infraestructura social creando bibliotecas, parques y zonas comunes que nos permitan convivir”.

Coincide Elena Méndez en que “el dialogo social debe ser la primera infraestructura que se deba potenciar”, y enfatizó que, “no habrá desarrollo económico sin infraestructuras”. La directiva de Acciona ha expuesto cómo los contratos colaborativos, en los que empresas y administraciones buscan conjuntamente las mejores soluciones técnicas, son una alternativa más sostenible que empieza a ser tendencia en muchos países.

Para Fernando Ferrando, “cuando hablamos de infraestructuras, hay una política económica de capitalismo concesional, ya que no hay una demanda previa. La realidad es que nos movemos de un lugar a otro por falta de servicios básicos de proximidad. Cuando hablamos de ciudades, la vida se hace andando, y no en coche para moverte distancias cortas”, puntualiza.

¿Pensáis que hay margen para racionalizar las infraestructuras? Preguntaba Ignacio Rodríguez a los participantes, a lo que contestaba Elena Méndez que “desarrollar infraestructuras solo tiene sentido si responden a necesidades de la sociedad. En cuanto a cómo se responde a esas necesidades, desde el punto de vista del diseño de las infraestructuras, en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, atendemos a procesos de licitación completamente cerrados en su diseño y no siempre es lo más adecuado para proyectos de largo recorrido, puesto que no permiten replantear las soluciones”.

“A nosotros nos gusta el modelo de diálogo competitivo en el que el cliente, la Administración Pública o el promotor se acerca a nosotros solo por la necesidad y espera la respuesta de cuál es la solución más apropiada. Partiendo de una necesidad, influirán infinidad de factores técnicos y de análisis que permitirán decidir si esos materiales o recursos empleados son los más óptimos”, concluye.

La responsable de sostenibilidad del negocio de infraestructuras de Acciona admite que hay una evolución en las licitaciones a la hora de que ganen los proyectos que aplican un mayor criterio medioambiental, especialmente en España y Europa, con reducción de huella de carbono. En el mercado anglosajón, aparece con mayor frecuencia el modelo de contratación llamado diálogo competitivo que permite que durante un período sea posible conversar sobre el diseño y la solución final, trabajando de forma más racionalizada.

El presidente de la Fundación renovables, Fernando Ferrando, afirma que “seguimos pensando en términos de desarrollo, cuando sabemos que no podemos crecer infinitamente. Tenemos que reescribir las normas en las que nos hemos basado hasta ahora”, señalaba Ferrando.

La mesa coloquio llegaba a su fin con la reflexión del moderador sobre que existe una soberanía energética y por primera vez, España empieza a decidir sobre ella, a lo que Elena Méndez contestaba que “hay que entender que el futuro no va a depender de una única energía, por lo que es necesario encontrar una combinación de recursos. Podemos reutilizar los materiales existentes y rehabilitar las infraestructuras como parte de la estrategia para crecer y ser sostenibles. Existen necesidades básicas no cubiertas, y hay que replantear cuáles son las más necesarias, pero no se pueden paralizar las inversiones en contra de la evolución”.

Mario Juárez concluía que “esto va de no dejar atrás a nadie. El planeta se mantendrá aquí y el tema es si las futuras generaciones podrán disfrutarlo. Hay que cambiar el esquema de verdad”. Según Fernando Ferrando, “debemos democratizar y desescalar nuestra dependencia energética. Hay que revisar cómo nos movemos, como nos comportamos y donde ponemos nuestros esfuerzos para crecer”, concluía el presidente de Fundación Renovables.