Una startup española desarrolla una app para proteger a los menores frente al acceso de contenidos para adultos

La mitad de los menores de 13 años en España ha consumido pornografía al menos una vez y 7 de cada 10 adolescentes lo hace regularmente según un informe de Save The Children. Ante esta situación, las iniciativas globales de verificación de edad han surgido en los últimos meses como una fuerza imparable para proteger a los menores de edad del acceso a contenidos online para adultos. A nivel europeo, ya ha entrado en vigor la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE que plantea importantes sanciones para aquellos sitios web con contenidos para adultos que no cumplan con la norma y no prioricen la protección de los menores online. En el plano nacional, el Gobierno acaba de anunciar que esta será también una de las principales prioridades para 2024 y que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ya trabajan en ello.

La startup española Bouncer Digital ha desarrollado una solución tecnológica universal para la validación digital de identidades y de la mayoría de edad de los usuarios. Mediante el uso de tecnología biométrica para el reconocimiento facial, la Inteligencia Artificial (IA) para prevenir la suplantación y el escaneo de documentos oficiales, la compañía española crea una identidad digital del usuario que le permite o deniega el acceso a productos y servicios restringidos a mayores de edad en internet. Todo ello desde el propio dispositivo móvil del usuario, que se encarga de hacer toda la operativa desde un entorno seguro para él.

El proceso es rápido y sencillo. Para acceder a un sitio web con contenido para adultos el usuario deberá descargar primero la app de Bouncer Digital para iOS y Androd, que es gratuita y no necesita de ningún tipo de registro. Después deberá hacerse un selfie con su móvil para la lectura biométrica, escanear un documento oficial (la solución es global y admite más de 1.500 documentos oficiales de 250 países y en 138 idiomas) y hacer una lectura del chip del documento mediante la tecnología NFC de su dispositivo. Por último, la aplicación validará la identidad del usuario y le permitirá o no el acceso al contenido.

“Estamos ante un gran problema que pone en riesgo a los menores y que no deja de agravarse año tras año por la falta de restricciones a los contenidos para mayores de edad. Es necesario contar con normas más estrictas, tanto a nivel global como local, para proteger cuanto antes a los menores no solo de la pornografía, sino también de otros sectores como el alcohol, el tabaco o los juegos de azar”, afirma Jorge Bardón, CEO de Bouncer Digital. “Soluciones como la nuestra, han permitido ya a muchas empresas de estos sectores anticiparse a la regulación y a sus usuarios contar con un ecosistema seguro para sus datos personales".

La tecnología de Bouncer Digital conjuga dos de los elementos más críticos para dar solución al problema, el respeto a la privacidad y la protección de los menores. Al cumplir con el Reglamento Europeo en Protección de Datos (GDPR), los datos de los usuarios durante el proceso de validación son anonimizados por lo que no pueden ser utilizados ni por la propia compañía ni por terceras empresas colaboradoras. La solución establece en el dispositivo móvil una validación de mayoría de edad. Cuando el usuario desea utilizar ese dispositivo para acceder a una página web con contenido para adultos o cualquier otro producto destinado a adultos en internet (alcohol, juegos de azar, etc.), el dispositivo solo comparte un OK anónimo de aprobación si el usuario es mayor de edad o un KO anónimo de rechazo si no lo es. Este enfoque garantiza que el dispositivo no divulgue datos personales del usuario y permanezca no rastreable en futuras sesiones de navegación.