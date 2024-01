La startup española de dos veinteañeros que convierte tu donación en un vale de 50 euros para familias necesitadas

Ignacio Guitard era un joven consultor en una multinacional de estrategia empresarial, recién casado bajaba todas las mañanas de su casa y veía siempre a la misma persona pidiendo en un semáforo. Como muchas personas, quería ayudarle, pero desconfiaba de qué podía acabar pagando el dinero que le diese, además de que nunca llevaba consigo efectivo, como la mayoría de jóvenes de hoy en día. Decidió, entonces, dejarle pagado todos los días un bocata y un café en el bar de enfrente. Al poco tiempo pensó, "¿por qué no hacerlo a gran escala?".

Esa idea que le rondaba la cabeza le impulsó a montar junto a su ahora socio, Carlos Martín, una startup con la que desarrollaron una plataforma para que interesados en ayudar pudiesen donar a familias con serias dificultades económicas para poder comer. La premisa es clara: el donante decide cuánto quiere donar cada mes, y esa ayuda monetaria se convierte en una vale de compra (siempre de 50 euros) que permite a las familias en riesgo de exclusión comprar productos de primera necesidad en supermercados o el comercio local. La otra opción que tienen es invertirlo en terapia psicológica en el caso de que algún miembro de la familia lo necesitase.

Desde mediados de 2022 han logrado con Cirineo -así se llama la empresa- que un total de 209 personas (52 familias) de Madrid, Lugo y Barcelona reciban todos los meses de 221 donantes un apoyo económico fundamental para hacer frente a la cada vez más costosa cesta de la compra o que les permite recibir una atención psicológica privada que de por sí les resulta inasumible por su coste. Desde que comenzaron la andadura a mediados de 2022 han hecho llegar 32.000 euros a los que más lo necesitan de la sociedad.

Un niño posa con los productos que sus padres han comprado con la donación de un socio de Cirineo Cirineo Cirineo

"Ofrecemos un 100% de transparencia a los donantes y un 100% de impacto para las familias que lo están pasando mal y para los comercioslocales", explica Martín en conversación con LA RAZÓN. La persona que dona recibe mes a mes un ticket en el que se desglosa en qué ha gastado cada céntimo la familia a la que ayuda, así como un mensaje de ellos a modo de agradecimiento.

Un ejercicio de transparencia, subraya, muy necesario en un momento en que las nuevas generaciones no donan porque no confían en que su colaboración acabe siendo dedicada fundamentalmente a ayudar. Los datos confirman el problema que señalan los dos impulsores. Según la Asociación Española de Frundraising (AEFR), la edad media de los que aportan dinero a iniciativas solidarias es actualmente de más de 59 años, y el segundo motivo que aducen los españoles como freno a la hora de donar es la desconfianza. Además, pese a que el 61% de nosotros ha donado alguna vez, solo el 39% lo ha hecho en los últimos doce meses.

Una problemática, la desconfianza, que desde Cirineo no dudan en vincular directamente con la falta de transparencia que muchas veces ha caracterizado al proceder de las entidades no lucrativas. Algo que contrasta con que el 75% de la población considera muy importante la labor de las ONG, tal y como refleja la AEFR en sus informes. "Queremos conseguir que los jóvenes de hoy donen porque si no se corrige esta tendencia las ONG desaparecerán y el altruismo con los más desfavorecidos será cosa del pasado. No puede ser", expone el cofundador a este diario.

Ignacio Guitard (segundo por la izquierda) y Carlos Martín durante la presentación de la startup Cirineo Cirineo

La persona que dona sabe a qué familia está ayudando y las circunstancias vitales que les rodean, pero va cambiando para que no se genere una dependencia afectiva y el sistema solidario esté perfectamente armonizado, sin que quede lugar para los conflictos. Al mismo tiempo, familias que entran dentro del programa son propuestas por Cáritas y otras fundaciones dando prioridad a las que peor lo están pasando y sufren una necesidad económica más extrema. "Todo va a ayudar. Ignacio y yo nos metimos en esto porque somos felices poniendo nuestro esfuerzo en apoyar a los que peor lo pasan", cuenta Carlos Martín al ser preguntado por las razones que han llevado a dos veinteañeros con carreras en el mundo financiero a apostar por un emprendimiento de carácter social.

Ser cirineo

Bautizaron la plataforma de donaciones como 'Cirineo' en honor a Simón de Cirene, la persona que, según recogen los textos del evangelio, ayudó a Jesús a cargar con la cruz hasta el lugar en que fue crucificado. Ahora, ellos quieren tender su mano para aligerar el peso que soportan aquellos que cargan diariamente con la pobreza.

También, refiere Martín, por el propio significado que recoge de la palabra la RAE. Un cirineo es aquel que "ayuda a otra persona en algún trabajo penoso". En un trabajo que a alguien le supone mucho esfuerzo o le genera una gran dificultad.

Carlos Martín, Tomás Pereda (subdirector de la Fundación Máshumano), y Ignacio Guitard, durante la entregada del premio al emprendimiento social joven Cirineo Cirineo

El proyecto de emprendimiento social del año

La plataforma de Guitard y Martín fue reconocida el pasado noviembre con el Premio Jóvenes Más Humanos por dar solución a una problemática social de forma creativa y por su capacidad para mejorar el mundo y la vida de las personas.

Entre las más de 185candidaturas que se presentaron, el jurado consideró que su proyecto era merecedor del galardón que concede desde hace 18 años la Fundación Más Humano con el fin de visibilizar el talento innovador y con impacto de los más jóvenes.