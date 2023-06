Swanlaab lanza su segundo fondo Tech Fund II con 45 millones de euros

La firma hispano israelí Swanlaab Venture Factory ha anunciado su segundo fondo de inversión en nuestro país. Tras realizar un primer cierre de 50 millones de su fondo Swanlaab Tech Fund II, el objetivo es llegar gestionar de 60 a 80 millones de euros.

Para ello, cuenta con el respaldo de Fond-ICO Global como inversor ancla, de BBVA como inversor corporativo, así como de varios Family offices e inversores privados y tiene previsto su cierre final a finales de este año, comienzos del 2024.

Swanlaab aportará financiación en rondas iniciales, principalmente en Late-seed y Series A, a start-ups innovadoras españoles de software para empresas (B2B), con un foco claro en la escalabilidad internacional. Con vocación de ser el inversor líder de esas rondas iniciales, Swanlaab aportará tickets de entrada de 500.000 a los 3 millones de euros, con posibilidad de seguir acompañando con otros 2 a 4 millones de euros en rondas de follow-on.

Según explica Mark Kavelaars, CEO de y cofundador de Swanlaab, a La Razón, “siempre buscamos que sea B2B, ya que otros modelos de negocio (marketplace, B2C…) tienen dinámicas en el ámbito de marketing y ventas que hacen el desarrollo de la compañía distinto a lo que conocemos como inversores”. Eso sí, destaca que no tienen ninguna preferencia en lo que al sector en el que operan esas startups. “Lo más importante para nosotros es que encaje en cuanto a 1) empresas de producto con fuerte componente tecnológico (deep tech), 2) modelos de negocio B2B y 3) en fases de crecimiento iniciales (late seed, Series A)”, subraya

El fondo sigue estando gestionado por el mismo equipo hispano israelí del primer fondo, manteniendo la exposición local al dealflow español, con una gestión global de la inversión. Su objetivo es seguir afianzando el momento que vive el ecosistema emprendedor español, que, según Mark Kavelaars, Managing Founder Partner de Swanlaab, sigue consolidándose con mucha fuerza y cuenta con todos los ingredientes del éxito: “Nuestra pasión es invertir en construir los referentes empresariales del futuro en España: empresas sólidas, sostenibles y duraderas de éxito internacional. Toda la innovación y creatividad española, tienen que contar con apoyos suficientes para crecer y desarrollarse, generando oportunidades de empleo para perfiles de alta cualificación, manteniendo así la propiedad industrial y el talento en España”.

Startups en el radar

Aunque prefieren no dar nombres, Kaverlaars confirma a esta redacción que hay varias startups “considerablemente avanzadas en el proceso de inversión, que conocemos y llevamos estudiando desde hace meses”.

En este sentido, Santiago Muguruza, responsable de Inversiones de Capital Riesgo de BBVA, asegura que "esta nueva inversión en Swanlaab viene a reforzar nuestra estrategia de apoyo al ecosistema innovador de base tecnológica en España", e incidió en que el banco no sólo está invirtiendo en empresas innovadoras a través de fondos de terceros, sino que además ofrece a las compañías de alto crecimiento una alternativa de financiación a través de BBVA Spark.

Cabe señalar que el plazo de inversión de este nuevo fondo son los próximos 5 años, en los que se invertirá de 15-20 startups.

Preguntado sobre la ralentización del ritmo de inversión que se ha vivido en los últimos meses en el ecosistema emprendedor, Kaverlaars asegura que “siguen llegando buenas oportunidades de inversión y no vemos que vaya a parar. Nuestra labor es identificar, invertir y acompañar a las mejores, y esto es algo que no cambia a lo largo de los años”. Tal y como subraya, “buenos proyectos no han faltado nunca”. -