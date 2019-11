Subida artificial de las ventas de coches en octubre

Las matriculaciones de turismos durante el pasado mes de octubre han tenido un crecimiento de casi seis puntos y medio respecto al mismo mes del pasado año y contabilizan un total de 93.961 unidades. No obstante, no se trata de un dato real, ya que las cifras se ven falseadas por el efecto e las automatriculaciones. Tanto las que se produjeron en el pasado ejercicio como las que comienzan a aflorar en los meses de antes de fin de año. La realidad es que en los diez primeros meses hay un saldo negativo del 6,3% respecto al mismo periodo de 2018. En los meses de julio y agosto del pasado año se produjeron un gran número de automatriculaciones, ya que en septiembre entró en vigor la norma de emisiones WLTP y los fabricantes dieron salida antes de esta fecha a todos los vehículos que no cumplían con la nueva norma. Esos automóviles se vendieron en los siguientes meses, por lo que descendió el número de matricualciones en el último trimestre del año. Por ello, ahora se ve como un mes con incrementos, cuando las cifras deberían ser negativas en un año normal.

Pero se da otra circunstancia que va a marcar el desarrollo de las ventas de aquí a diciembre. En enero entran en vigor las multas que la Unión Europea impondrá a todos los coches nuevos cuyo nivel de emisiones supere los 95 gramos de CO2 por kilómetro. Y el monto de la sanción puede calcularse en unos 95 euros por cada gramo de exceso. Es decir, un coche con emisiones de 120 gramos, que es un nivel muy habitual, tendría que pagar un sobrecoste de más de 4.000 euros, que los fabricantes repercutirán sobre el cliente final. Ante esta circunstancia, todas las marcas vaciarán todo lo que puedan su stock más contaminante para evitar las sanciones, por lo que se espera que hasta el 31 de diciembre se produzcan unas 30.000 matriculaciones adelantadas de coches que en los siguientes meses llegarán a manos del público.Esta realidad del mercado se puede observar si analizamos las ventas a particulares, que son las que no pueden ser manipuladas por efectos externos.

Mientras las automatriculaciones se contabilizan en el canal de empresas y vemos que este segmento crece hasta finales de octube un 28,8%, las compras de los clientes particulares retrocedieron un 6,9% en el mes de octubre, continuando así la tendencia bajista del año, ya que en el conjunto de los diez primeros meses la bajada de esta demanda es del 12,4%.Por cuarto mes consecutivo va creciendo la proporción de vehículos diésel. Junio supuso el suelo de estas motorizaciones tras las declaraciones de la ministra Teresa Ribera, pero el mercado del gasóleo va incrementándose un punto porcentual por cada mes. Y es que este combustible, además de dar los mismos niveles de contaminación que la gasolina en los motores modernos, sigue siendo imprescindible cuando la cilindrada va subiendo.