Se acabaron las vacaciones. Se acabó acostarse tarde y levantarse tarde, se acabó el aperitivo, la siesta, el helado de por la tarde, salir a correr por la playa...Se acabó el no saber nada de tu jefe. En teoría en verano se debería desconectar del trabajo y no hay motivo para recibir mensajes por motivos laborales de tus superiores pero la realidad no es así para muchos trabajadores. Según una encuesta elaborada por la empresa de trabajo temporal Ranstad el 30,3 por ciento de los trabajadores han sido conectados por sus jefes por diversos motivos. El modo elegido para comunicarse es el WhatsApp. Un medio que se ya se ha convertido en los más elegidos para contactar.

El 59,6% de los contactos entre jefes y empleados ha sido por medio de servicios de mensajería instantánea de teléfono, segmento en el que WhatsApp es casi hegemónico en el país. Las llamadas, que el año pasado aparecían como canal de comunicación más usado, se encuentran en la segunda posición con un 51,3% de las respuestas, frente a las 53,1% de 2018.

El trabajador debe saber que desde la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 está protegido en caso de no querer contestar a un mensaje en horario no laboral. Te pueden mandar un mail desde el trabajo en horario no laboral pero estás en tu derecho de no contestarlo y en caso de que el conflicto llegara a mayores la ley ampara al trabajador. El artículo 88.3 exige a las empresas que se doten de un protocolo de desconexión digital.

La ley pretende ayudar al trabajador a desconectar de su trabajo. Randstad afirma que casi uno de cada tres trabajadores no logra desconectar del trabajo durante las vacaciones. En concreto, el 30% responde de manera negativa cuando se le pregunta si consigue desvincularse del trabajo durante el periodo vacacional, frente al 70% que asegura poder hacerlo.

El principal es que son incapaces de desvincularse mentalmente de los temas laborales, algo que afirma el 49,1% de los profesionales. Casi uno de cada tres (30,3%) afirma que no consigue desconectar del trabajo porque la empresa le contacta en sus días libres. A estos dos principales motivos le siguen la imposibilidad de delegar en un compañero (10,3%), el no querer delegar el trabajo (6,6%) o que sea el propio trabajador quien contacta con su empresa (3,8%).

Desconectar del trabajo lleva su tiempo. Después de muchos meses de gran carga de trabajo se necesitan unos días de transición para ir bajando el ritmo. El 71,2% de los profesionales asegura que es capaz de desconectar totalmente del trabajo en menos de una semana. Si analizamos el tiempo que tardan en hacerlo los trabajadores por tramo de edad, el análisis nos muestra que los empleados con menos de 25 años son los que más tiempo tardan en desconectar, ya que el 38,3% asegura que necesita entre una y dos semanas para hacerlo. Por su parte, el 34,4% de los mayores de 45 años asegura que les basta con un día para desconectar por completo. Más de la mitad de los trabajadores de entre 25 y 45 años (53,1%) logra desconectar en menos de tres días.