Técnicas Reunidas incrementa su beneficio neto en un 66% respecto del mismo periodo de 2024

Con ocasión de la publicación de estos resultados, Juan Llad., presidente ejecutivo de T.cnicas Reunidas, ha declarado que “hace año y medio presentamos nuestro plan estratégico SALTA diseñado para transformar y definir la Técnicas Reunidas del futuro. En el mes de octubre, celebramos nuestro Investor Day 2025 para compartir con el mercado cómo nuestra visión se está convirtiendo en una realidad. Hoy, me enorgullece decir que SALTA no solo está progresando, sino que está prosperando por encima de nuestras expectativas. Estamos firmemente encaminados para cumplir nuestros objetivos para 2028.

Nuestra unidad de negocio de Servicios ya ha superado el techo de cristal que nos limitaba en el pasado. Los clientes ya no nos ven como un contratista EPC tradicional, sino como un socio tecnológico de confianza. Con un enfoque claro en la ejecución, la ingeniería de procesos y un equipo altamente experimentado, Técnicas Reunidas es ahora reconocida como un proveedor de servicios de valor añadido. Ya hemos alcanzado la mitad de nuestro objetivo de ingresos de 500 millones de euros para 2028.

El negocio de Energía se está consolidando como una piedra angular de nuestra estrategia. Con la electrificación y la inteligencia artificial impulsando una demanda sin precedentes, Técnicas Reunidas se encuentra en una posición única para liderar el mercado. Estamos bien posicionados gracias a nuestros más de 30 años de experiencia, nuestras alianzas con los cuatro O&EMs del mundo y, lo que es aún más importante, nuestra capacidad demostrada para ejecutar con menor riesgo. Como resultado, hemos triplicado nuestra ambición de ingresos en este segmento, superando los 1.000 millones de euros anuales.

Norteamérica sigue siendo una prioridad estratégica. Continuamos avanzando en la región y hemos firmado una alianza clave con Zachry para identificar y ejecutar conjuntamente oportunidades en el mercado estadounidense. Estoy convencido de que el compromiso temprano que estamos logrando con los clientes en EE. UU. se traducirá en una cartera de pedidos sólida a finales de 2026 y 2027.

La digitalización también está redefiniendo nuestras operaciones y nuestra competitividad en el mercado. Lo que comenzó como una herramienta para ser más eficientes en costes, se está convirtiendo en una nueva línea de negocio para Técnicas Reunidas. El éxito de SALTA se refleja en nuestros sólidos resultados en ventas, márgenes operativos y fortaleza del balance. Hechos que nos han permitido elevar nuestras previsiones financieras para 2025 y 2026. Además, el reembolso anticipado de los préstamos de SEPI el próximo 1 de diciembre permitirá a Técnicas Reunidas reanudar su política de remuneración a los accionistas a partir del próximo año.

Técnicas Reunidas se está transformando. SALTA está cumpliendo con sus objetivos. Y nuestro futuro nunca ha sido tan prometedor”.