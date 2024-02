Bruselas apoya a las telecos y pide que los gigantes tecnológicos jueguen bajo las mismas reglas

El Mobile World Congress (MWC) ha contado este lunes con la presencia del comisario europeo del Mercado Interior, el francés Thierry Breton, quién ha asegurado que es necesario crear un "verdadero mercado único digital" donde las telecos y los gigantes tecnológicos jueguen según las mismas reglas.

Breton ha explicado que el marco actual está "demasiado fragmentado" y anticuado, por lo que todavía existen numerosos obstáculos regulatorios para crear este mercado único de telecomunicaciones.

"No estamos aprovechando al máximo nuestro mercado único de 450 millones de clientes potenciales. Necesitamos un verdadero mercado único digital para facilitar la aparición de operadores paneuropeos con la misma escala y oportunidades de negocio que sus colegas", ha dicho el comisario europeo en el MWC.

Al crear un "campo de juego en igualdad de condiciones" todos los actores tendrán derechos y obligaciones simulares, y los operadores paneuropeos podrán recudir sus costes de cumplimiento y los requisitos de inversión. De esta forma, los operadores de redes principales podrán ofrecer sus servicios en todo el mercado único sin ningún tipo de problemas, aprovechar las economías de escala, alcanzar un tamaño crítico, así como atraer más inversión e implementar nuevas tecnologías de una forma más rápida. "Y gracias a este principio, finalmente crearemos un verdadero mercado único digital y un caso de negocio convincente para que los operadores participen en la consolidación transfronteriza", asevera Breton.

En este sentido, Europa necesita avanzar hacia consolidaciones transfronterizas, para aprovechar las economías de escala, así como atraer mayores inversiones.

Para garantizar la transformación digital, ha señalado que es necesario que se reduzca la carga administrativa de la regulación excesiva y que se proporcionen incentivos para un despliegue "más rápido de las nuevas tecnologías".

Desmitificar número óptimo de operadores

Ante la posibilidad de que Europa vea tres o cuatro fusiones en el mercado de las telecomunicaciones, Breton ha querido desmitificar el número óptimo de operadores y ha asegurado que "no hay ninguna cifra mágica para la consolidación".

"Deberíamos dar a la política de espectro una verdadera dimensión europea y presionar por subastas más oportunas y asequibles. Porque, en la carrera tecnológica hacia el 6G, no podemos permitirnos más retrasos en el proceso de concesión de licencias de espectro, con enormes disparidades en el calendario de las subastas y el despliegue de la infraestructura entre los Estados miembros", ha manifestado. Además ha recalcado que Europa no puede permitirse el mismo resultado que las subastas 5G, donde, después de ocho años, el proceso todavía no ha finalizado.