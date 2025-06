The Food Chainers: el primer mercado de ideas agro

The Food Chainers, una innovadora startup con sede en Madrid, se presenta como el primer marketplace de propiedad intelectual diseñado para proteger y comercializar activos intangibles en el sector agroalimentario. Utilizando la tecnología Web3, blockchain y NFTs, la plataforma permite la protección, valorización y transacción de conocimientos y desarrollos como know-how, formulaciones, patentes y ciencia de la vida, con un nivel de seguridad y trazabilidad nunca antes visto en la industria.

La industria agroalimentaria enfrenta un desafío significativo cuando se trata de proteger activos intangibles. A menudo, la mayor parte del conocimiento generado no puede ser patentado, ya que las patentes solo cubren un pequeño fragmento de lo que constituye un proceso o producto. Esto deja en una posición vulnerable a aquellos que desarrollan innovaciones que no pueden ser registradas de manera tradicional.

Sin embargo, The Food Chainers ofrece una solución a este vacío. Según el CEO de la empresa, Juan Novelli, el objetivo principal es «proteger y transaccionar información de manera segura».

A través de su plataforma, los propietarios de conocimientos, como recetas, desarrollos tecnológicos o formulaciones, pueden almacenar su información en una «carpeta digital» protegida por blockchain.

Este sistema asegura que solo el propietario de la información, como un creador o innovador, tiene acceso a la llave digital para compartirla o comercializarla. Cada transacción realizada queda registrada de manera pública e incorruptible en la blockchain, permitiendo una trazabilidad exacta de quién accede, cuándo y cómo se comparte esa información.

La trazabilidad es una de las características clave de The Food Chainers, ya que, a diferencia de otros sistemas, los registros son transparentes y no se pueden alterar. Esto proporciona una capa extra de seguridad y confianza en la industria agroalimentaria, donde la protección del conocimiento es crucial para evitar copias no autorizadas o el uso indebido de innovaciones.

Con su enfoque disruptivo, The Food Chainers se posiciona como un actor clave en la transformación digital del sector agroalimentario, brindando a los innovadores las herramientas necesarias para proteger, validar y comercializar sus conocimientos de manera eficiente y segura.