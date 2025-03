Si tienes 65 años o más y has cotizado menos de 20 años esta es tu pensión

La jubilación cambia la vida de las personas. Se trata de una etapa en la que el ciudadano deja de trabajar de forma activa, por lo que finaliza su vida laboral, y pasa a depender económicamente del estado. Sin duda, es a partir de este momento cuando el ciudadano puede disfrutar de un mayor tiempo libre, pudiendo realizar todo tipo de actividades.

Pero para que la jubilación merezca la pena es necesario reunir una serie de condiciones que se trabajan a lo largo de la vida laboral. Cada persona cuenta con diferentes circunstancias, por lo que su jubilación será diferente.

Todo dependerá del tiempo trabajado. La Seguridad Social determina un mínimo de años cotizados para que se pueda optar a la pensión de jubilación contributiva, y en caso negativo, el ciudadano deberá optar por otras alternativas.

¿Qué ocurre si he cotizado menos de 20 años?

Tal y como aparece en la web de la Seguridad Social, el requisito indispensable para poder solicitar una pensión de jubilación contributiva es tener un mínimo de 15 años cotizados durante la vida laboral, y dos de ellos deben estar comprendidos entre los 15 años inmediatamente anteriores a solicitar la jubilación.

Por otro lado, en caso de no alcanzar este mínimo, existe una alternativa para aquellos ciudadanos que quieran ser beneficiarios de una prestación de la Seguridad Social. Se trata de la pensión de jubilación no contributiva, una ayuda económica que se reconoce a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia a pesar de no haber cotizado nunca o no hacerlo el tiempo suficiente para poder optar a una pensión contributiva.

¿Cuánto cobraré en una pensión de jubilación contributiva?

En el caso de aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 20 años de su vida, lo primero que se debe saber es que se podrá solicitar una prestación contributiva, puesto que se cumple con el periodo mínimo exigido de 15 años cotizados.

Para aquellos que han cotizado el mínimo exigido, la cuantía de la pensión será equivalente al 50% de la base reguladora. Sin embargo, A partir de este umbral, el porcentaje aumenta de forma gradual. Durante los primeros 49 meses adicionales, se suma un 0,21% mensual. Posteriormente, a partir del mes 50, el incremento se reduce al 0,19% mensual. De este modo, para alcanzar el 100% de la base reguladora será necesario haber cotizado al menos 36 años y 6 meses.

Sabiendo esto, esta sería la cuantía que recibiría un ciudadano en función de sus años cotizados:

15 años cotizados: 50% de la base reguladora

16 años cotizados: 52,52% de la base reguladora

17 años cotizados: 55,04% de la base reguladora

18 años cotizados: 57,56% de la base reguladora

19 años cotizados: 60,08% de la base reguladora

20 años cotizados: 62,38% de la base reguladora

21 años cotizados: 64,66% de la base reguladora

22 años cotizados: 66,94% de la base reguladora

23 años cotizados: 69,22% de la base reguladora

24 años cotizados: 71,50% de la base reguladora

25 años cotizados: 73,78% de la base reguladora

26 años cotizados: 76,06% de la base reguladora

27 años cotizados: 78,34% de la base reguladora

28 años cotizados: 70,62% de la base reguladora

29 años cotizados: 82,90% de la base reguladora

30 años cotizados: 85,18% de la base reguladora

31 años cotizados: 87,46% de la base reguladora

32 años cotizados: 89,47% de la base reguladora

33 años cotizados: 92,02% de la base reguladora

34 años cotizados: 94,30% de la base reguladora

35 años cotizados: 96,58% de la base reguladora

36,5 años cotizados: 100% de la base reguladora

Requisitos para solicitar una pensión no contributiva

En caso de no contar con 15 años cotizados, el ciudadano deberá cumplir estos requisitos para poder solicitar la pensión de jubilación no contributiva:

Tener 65 o más años.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años , en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Carecer de ingresos suficientes: existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2025, sean inferiores a 7.905,80 euros anuales.

¿Cuánto cobraré en una pensión de jubilación no contributiva?

En este caso, la cuantía máxima establecida para este tipo de pensiones en 2025 es de 7.905,80 euros anuales, es decir, 564,70 euros al mes, que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año. Por otro lado, la cuantía mínima queda en 1.976,45 euros (25%), lo que supone un ingreso mensual de 141,18 euros.

¿Cuándo tendré acceso a la jubilación?

Para este 2025, los ciudadanos que deseen jubilarse deben tener en cuenta que podrán acceder a una pensión de jubilación si cumplen estas condiciones.