TotalEnergies se asocia con el magnate checo Kretinsky para crecer en el mercado eléctrico europeo

El gigante petrolero francés TotalEnergies anunció este lunes la compra de activos eléctricos en Europa valorados en 5.100 millones de euros al magnate checo Daniel Kretinsky, con cuyo grupo energético EPH va a constituir una empresa común controlada al 50% por cada socio.

El acuerdo cubre una amplia cartera de más de 14 gigavatios (GW) de capacidad bruta entre activos ya en producción o en construcción, esencialmente centrales de gas, de biomasa y baterías en Italia, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y Francia, explicó TotalEnergies en un comunicado.

EPH recibirá el equivalente de 5.100 millones de euros en acciones de TotalEnergies mediante una emisión de 95,4 millones de títulos a un precio de 53,94 euros, que es la media ponderada de las 20 sesiones bursátiles que precedieron el 16 de noviembre, que es cuando se firmó el compromiso.

Ese paquete de nuevas acciones representará alrededor del 4,1% del capital del grupo francés, con lo que Kretinsky se convertirá en uno de los principales accionistas.

EPH se encargará de la gestión industrial de la nueva filial que se constituirá con TotalEnergies y cada una de las dos empresas comercializará su parte de la producción.

Entre los activos de la transacción hay 7,5 GW en Italia, en particular dos centrales de gas; 7,1 GW en Reino Unido e Irlanda (de los cuales 5 GW en centrales de gas y de biomasa en funcionamiento); 3,6 GW en Países Bajos; y 1,1 GW en Francia.

TotalEnergies espera que esta adquisición generará un flujo de caja de unos 750 millones de dólares de media anual en el próximo quinquenio, y que eso cubrirá "muy ampliamente" la carga de dividendos de las nuevas acciones que se emitirán para pagar a EPH.

Sobre las razones de la operación, el grupo francés destacó que forma parte de su estrategia de reforzar su posición en los mercados europeos de electricidad con un complemento entre generación renovable intermitente y generación flexible, básicamente centrales de gas y baterías.