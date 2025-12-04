Tufo electoral: ¿está preparando Sánchez algún golpe de efecto para convocar elecciones?

Vaya por delante que, si me dicen que Pedro Sánchez va a convocar elecciones, pongamos por caso en primavera, responderé que sí, que es posible. Si, por el contrario, me argumentan que el marido de Begoña agotará la legislatura, también diría que me cuadra. Y, si me indican que las próximas elecciones generales serán el otoño que viene, por poner un ejemplo, pues también me lo creería. Vamos, y por resumirlo, que del actual inquilino de La Moncloa me espero cualquier cosa y también que esté preparando algún golpe de efecto, no sería el primero, con el que sorprendernos, como ya sucedió con aquella reflexión de varios días, y enfrentarse a la situación actual, en la que parece estar rodeado.

Dicho lo anterior, también es verdad que hay ciertas señales que indican que las elecciones generales pueden estar próximas. Una de ellas es la subida de salarios para los funcionarios que se ha anunciado días atrás. Los empleados públicos, que cada día son más, y sus familias, son un colectivo muy numeroso y un importante granero de votos, por lo menos en potencia. Y, ¿qué decir de las personas que han alcanzado la jubilación y que también verán incrementadas sus pensiones? Puede que los dos hechos anteriores sean una simple coincidencia, pero me inducen a una cierta sospecha. Lo mismo que lo del Verifactu. Es verdad que el tiempo se echaba encima y que los colectivos más afectados, como el compuesto por las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, se encontraban desbordados ante la próxima entrada en vigor del nuevo sistema de facturación en enero y julio próximos. Es verdad que se habían multiplicado las peticiones para que se retrasase y el Gobierno decidió el martes posponer su aplicación un año ante la posibilidad de un caos. La aparente facilidad y rapidez con la que esta vez los ministros sanchistas han adoptado la decisión no deja de resultar sorprendente. Por este motivo sospecho también que podría estar cerca la convocatoria de elecciones. Y, en esa hipótesis, es mucho mejor no fomentar el malestar con más carga burocrática para los dos colectivos citados anteriormente. Puede que me esté pasando de suspicaz, pero con Pedro Sánchez de por medio, cualquier cosa puede suceder. ¿O no?