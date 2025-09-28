Último día para contratar la Cuenta Digital de Bankinter al 2,5% TAE, una de las más rentables del momento

Con el otoño arrancando, Bankinter cierra su promoción estrella del verano: la Cuenta Digital remunerada, un producto que ha llamado la atención por su sencillez y porque paga intereses desde el primer euro sin límite máximo. Y lo importante es que mañana, 29 de septiembre, termina definitivamente la posibilidad de contratarla.

Una cuenta remunerada sin complicaciones

Cuenta Digital Bankinter Bankinter Bankinter

Lo que distingue a la Cuenta Digital de Bankinter es que no exige domiciliar nómina, recibos ni permanencia. Basta con ser nuevo cliente y abrirla online para acceder a una remuneración escalonada que puede llegar hasta el 2,5% TAE:

Hasta 24.999 € → 2% TAE

De 25.000 € a 49.999 € → 2,25% TAE

A partir de 50.000 € en adelante → 2,5% TAE aplicado a todo el saldo

Eso significa que no se aplican tramos progresivos: si tienes 50.000 €, todo el importe genera intereses al 2,5% TAE.

¿Cuánto dinero puedes ganar?

Para que te hagas una idea, estos serían los beneficios anuales aproximados según saldo:

Con 10.000 € → 198,96 € al año

Con 25.000 € → 557,52 € al año

Con 50.000 € → 1.239,96 € al año

Con 100.000 € → 2.480,04 € al año

El interés se liquida mensualmente, en la misma fecha en la que abriste la cuenta, con tu dinero siempre disponible para retirar o mover cuando lo necesites.

Cómo contratar la Cuenta Digital antes de que termine el plazo

El proceso es 100% online y se completa en pocos minutos:

Accede a la promoción desde la web de Bankinter.

Ten preparado tu DNI en vigor, un móvil español (+34) y un dispositivo con cámara para la identificación por vídeo.

Completa el formulario y firma digitalmente el contrato.

y Si quieres, puedes añadir un segundo titular durante el alta (ambos tendrán que firmar).

En caso de querer abrir la cuenta con NIE o pasaporte extranjero, Bankinter ofrece atención telefónica en el 900 816 833.

La promoción solo está disponible para quienes no son todavía clientes del banco. Para quienes ya lo son, Bankinter recuerda que dispone de otras cuentas, depósitos y productos financieros, pero esta oferta es exclusiva para captar nuevas altas.

La cuenta remunerada que cierra el verano

No todas las cuentas online remuneradas ofrecen un tipo fijo de hasta el 2,5% TAE sin límite de saldo ni letra pequeña. De ahí que esta promoción haya generado tanto interés durante los últimos meses. Quien contrate hoy o mañana podrá disfrutar de rentabilidad desde el primer euro sin renunciar a la flexibilidad de una cuenta corriente digital.

Y si quieres comparar alternativas, aquí te dejamos una tabla con algunas de las mejores cuentas remuneradas disponibles ahora mismo para que elijas la que más encaje contigo.

Nota: Comprueba TIN/TAE, límites de saldo, requisitos de vinculación y condiciones de cancelación. Las rentabilidades pueden variar.

B100 — RECOMENDADO Condiciones Cuenta Save + Health B100 ★★★★★ Sin nómina Abrir cuenta B100 ➜ Comisión mensual: 0,00€

0,00€ Cuenta Save: 2,70% TAE

2,70% TAE Cuenta Health: 3,40% TAE (con objetivos de actividad)

3,40% TAE (con objetivos de actividad) Saldo máximo orientativo: 50.000€

50.000€ Requisitos: Ninguno

Ideal para: rentabilizar saldo con reglas de ahorro y bonificación por hábitos saludables, sin comisiones.

Bankinter (Cuenta Digital) Condiciones Cuenta Digital ★★★★☆ Sin requisitos Abrir cuenta Bankinter ➜ Comisión mensual: 0,00€

0,00€ Tramo 1 (0–25k): 2,00% TAE

2,00% TAE Tramo 2 (25–50k): 2,25% TAE

2,25% TAE Tramo 3 (+50k): 2,50% TAE

2,50% TAE Requisitos: Ninguno

Ideal para: perfiles que buscan una cuenta corriente remunerada por tramos sin condiciones.

Abanca Condiciones Cuenta Remunerada ★★★★☆ Operativa sencilla Abrir cuenta Abanca ➜ Comisión mensual: 0,00€

0,00€ Remuneración: 2,00% TAE

2,00% TAE Saldo máximo: 50.000€

50.000€ Ingresos mínimos: 1.200€

Ideal para: cuenta combinada para operativa y ahorro con simplicidad.

Ferratum Condiciones Ahorro flexible + depósitos a plazo ★★★★☆ Intereses en bruto (sin retención automática) Abrir ahorro Ferratum ➜ Depósitos a plazo: ~2,50% – 3,00% TAE

~2,50% – 3,00% TAE Cuenta flexible: abono de intereses mensual

abono de intereses mensual Fiscalidad: sin retención; declaras en IRPF

sin retención; declaras en IRPF Costes: 0 € comisiones; pagos/transferencias instantáneos

0 € comisiones; pagos/transferencias instantáneos Garantía: FGD de Malta (hasta 100.000€ por titular)

FGD de Malta (hasta 100.000€ por titular) Liquidez: ingresos/retiros desde y hacia tu cuenta de origen

Ideal para: diversificar en una entidad europea, combinar liquidez y depósitos a buen tipo, y gestionar la fiscalidad sin retención automática.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.