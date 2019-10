Uniqlo llega a Madrid. Así quiere destronar a Inditex

Uniqlo inaugurará mañana su primera tienda en Madrid. Será en la céntrica calle Goya, en un local de dos plantas que cuenta con 1.590 metros cuadrados. No será su primer establecimiento en España, pues la compañía de moda japonesa ya cuenta con otros dos en Barcelona y tiene previsto inaugurar un tercero el próximo día 30 en la Ciudad Condal. Pero aunque no se trate de su primer local en el país, sí que se trata de un movimiento relevante, pues supone su llegada a la capital del país de origen de su gran competidor, Inditex. O, al menos, del espejo en el que se mira Uniqlo.

Los dirigentes de la compañía japonesa nunca han ocultado que su gran objetivo es desbancar a Inditex como líder mundial de la distribución textil. 2020 era el año fijado para ello. Pero la meta le queda todavía lejos. En 2018, la firma gallega facturó 26.145 millones de euros, frente a los 16.391 millones de la japonesa. El "gap" en el beneficio entre ambos también es todavía considerable. Mientras que Inditex logró unas ganancias de 4.357 millones de euros, Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, se quedó en 1.823 millones de euros.

Aunque Inditex y Uniqlo compiten en la misma liga, no lo hacen con las mismas armas. La compañía gallega tiene un modelo muy reconocible asentado en la filosofía "fast fashion". Produce colecciones cortas muy pegadas a las tendencias del momento con una rotación tan alta de referencias que puede dar la vuelta entera a los productos que tiene en un establecimiento en un mes. Las colecciones no se reponen. Si se venden, se quedan en "exclusiva" para los clientes que las han adquirido. Si funcionan mal, no generan un gran "stock" que almacenar, con lo que ahorra costes.

El modelo de negocio de la firma que fundó Tadashi Yanai con una pequeña tienda que heredó a regañadientes de su padre tiene el foco puesto en los básicos. Produce productos sencillos y funcionales que nunca pasan de moda y que no están exentos de calidad. Aunque son un poco más caros que los que ofrece Inditex, también son competitivos. La firma asegura que consigue materia prima de calidad negociando directamente con los proveedores de estos productos y ordenando grandes volúmenes. Entre sus prendas más populares están aquellas que fabrica con tejidos técnicos contra el frío. Su forro polar "fleece" o sus plumas y chalecos ultraligeros se cuentan entre los más vendidos.

En lo que sí coinciden Inditex y Uniqlo es en que controlan todo el proceso productivo, desde el diseño hasta la venta de sus productos. Para optimizar su producción y controlar el "stock", su departamento de inventario controla semanalmente las ventas, despachando los productos necesarios para cubrir la demanda.

Al contrario que Inditex, que ha prescindido de las promociones -aunque sigue ofreciendo productos rebajados durante los dos periodos anuales-, Uniqlo lanza cada temporada promociones por periodos limitados de sus productos estrella en las que ofrece rebajas en sus precios de entre un 20 y un 30%.

Tras un primer intento de internacionalización frustrado en la década de los 80 del siglo pasado, Uniqlo, como Inditex, es ahora una compañía muy diversificada geográficamente, palanca con la que quiere imitar el crecimiento de la española. Según datos de la compañía, en este momento cuenta con 827 tiendas en Japón, a las que suma otras 1.241 en otros países.