¿Vas a viajar en Semana Santa y cancelan tu vuelo? Esto es lo que debes hacer

Semana Santa es una de las épocas más deseadas del año, y es que es cuando millones de personas en nuestro país pueden disfrutar de unos días libres e irse de viaje. Las vacaciones son sagradas en este primer periodo vacacional del año, ya que dos de cada tres españoles tienen pensado viajar fuera de su localidad en estas fechas. Pero, a veces, las cosas no suceden según lo esperado, y a los españoles, pese a no querer renunciar a unas merecidas vacaciones, no les queda más remedio que quedarse en casa porque su vuelo ha sido cancelado.

Las cancelaciones son una de las incidencias más comunes, y es que, casi uno de cada tres españoles sufrió la cancelación de un vuelo en el último año, según revela una encuesta llevada a cabo por Facua. No obstante, aunque sean habituales, esto no significa que los viajeros no tengan una serie de derechos.

"Ya sea por una situación de fuerza mayor que escape del control de la aerolínea (como mala meteorología) o si la cancelación ha sido provocada por algún otro motivo sí imputable a la aerolínea, debes saber que siempre tienes unos derechos que puedes reivindicar", explica el portal de reclamaciones reclamador.es.

El que resulte afectado por esta cancelación deberá acudir al mostrador de la aerolínea para solicitar información al respecto y conseguir el certificado de la cancelación -si no se lo han enviado por correo electrónico-. Asimismo, también podrá intentar que le faciliten un nuevo vuelo para llegar a su destino lo antes posible.

Si la cancelación se la comunican al viajero con menos de 14 días podrá solicitar una indemnización de entre 250 y 600 euros, siempre y cuando no sea una cancelación por causas de fuerza mayor. La cantidad dependerá de la distancia entre el origen y destino de viaje:

250 euros por pasajero en el caso de vuelos inferiores a 1.500 kilómetros.

por pasajero en el caso de vuelos inferiores a 1.500 kilómetros. 400 euros por pasajero en el caso de vuelos entre 1.500 y 3.500 kilómetros.

por pasajero en el caso de vuelos entre 1.500 y 3.500 kilómetros. 600 euros por pasajero en el caso de vuelos de más de 3.500 kilómetros.

Asimismo, en el caso de que la cancelación sea por culpa de la aerolínea, el pasajero podrá reclamar los gastos extra que le haya supuesto esta cancelación -comidas en el aeropuerto, una noche más de hotel...- así como los daños y perjuicios derivados de la misma -noches de hotel, actividades contratadas, excursiones..-, según el Reglamento Europeo 261. Para reclamarlo, se deberán guardar todos los tickets y facturas de los gastos, puesto que serán el justificante a la hora de hacer la reclamación.

"Aunque te aleguen posibles causas de fuerza mayor, asegúrate de que esas causas sean realmente excepcionales. Las averías en el avión o una huelga de personal propio de la aerolínea, como pilotos y tripulantes de cabina, no lo son", sentencia el portal de reclamaciones.