¿Vende en plataformas de segunda mano? Así es como puede hacerlo de forma segura

Comprar y vender productos de segunda mano está a la orden del día. Y es que cada vez es más habitual utilizar plataformas como Wallapop o Vinted para vender esa camisa que ya no utilizamos y ocupa espacio en nuestro armario, dar una segunda vida a aquel regalo de Navidad que hemos recibido y no nos gusta o incluso comprar muebles u otros artículos para decorar nuestra casa. Estas plataformas han ido ganando popularidad en los últimos años puesto que son muchos los que las utilizan no tan solo por el ahorro, sino también como una apuesta por la sostenibilidad.

No obstante estas aplicaciones de compraventa de artículos de segunda mano no solo ha ganado fama entre sus más fieles discípulos, sino también entre aquellos que intentan estafar a los más vulnerables. "La operativa de estas plataformas es normalmente segura, pero puede ser aprovechada por los delincuentes en el momento del pago", asevera el Banco de España (BdE).

Uno de los fraudes más comunes consiste en que cuando una persona pone a la venta un artículo, en seguida alguien le contacta y le pide detalles del mismo, así como su número de teléfono para hablar fuera de la plataforma. El organismo bancario explica que, a continuación, "el comprador contacta en una aplicación de mensajería instantánea tipo WhatsApp y confirma que ha hecho el pago, enviando un enlace que suplanta la plataforma de venta". Cuando el vendedor clica en el link que le ha enviado el supuesto comprador, en este le solicitan sus datos bancarios para que se transfiera el dinero del artículo en su cuenta. Sin embargo, el vendedor nunca recibirá este dinero, sino que es un engaño para hacerse con sus datos bancarios y claves de acceso a través de este enlace malicioso.

¿Cómo puedo comprar en estas plataformas de forma segura?

Ante este escenario, el Banco de España comparte una serie de consejos para comprar de forma segura en plataformas como Wallapop o Vinted. La urgencia o la petición inmediata de salir de la plataforma pueden alertar a la potencial víctima. Además, cuando se reciba un enlace de un desconocido, nunca se debe pinchar en este aunque parezca legítimo, y siempre se debe acceder a los datos de pagos dentro de la propia plataforma. "Si no está el pago, avisa al servicio técnico y si se descubre que es un fraude, denuncia", sostienen.

Asimismo, el BdE recomienda a los usuarios de estas aplicaciones utilizar métodos de pago seguros para reducir el riesgo de ser víctimas de un fraude.