La "rata" de Wallapop: esta es la nueva estafa online en la plataforma de segunda mano

Comprar y vender en Wallapop está a la orden del día. Y es que esta plataforma de segunda mano cuenta con más de 15 millones de usuarios que quieren dar una nueva vida a ese teléfono que ya no utilizan, a la bicicleta que está cogiendo polvo en el trastero, a aquellos muebles que han dejado de ser útiles y, en definitiva, a los más de 180 millones de productos que están subidos en la aplicación.

Esta plataforma no ha ganado popularidad tan solo entre los "wallapopers", sino también entre aquellos que intentan estafar a los más vulnerables . Un usuario de esta aplicación ha alertado a través de la red social X (antes Twitter) de un "timo muy común" y como se puede prevenir.

El tuitero @HuhConH explicaba que puso en venta un colín monoplaza de la moto –parte que se encuentra detrás del asiento y que sirve de soporte para el piloto– que estaba "impecable". Una persona se interesó por ese producto y, después de que el vendedor revisará su perfil, este embaló el colín y se lo envió.

Una vez le llegó esta pieza, el comprador abrió una disputa y envió el siguiente mensaje: "Hola, he pedido la devolución. El producto no está tan nuevo como me comentarse, ni tiene 4 o 5 usos. Tiene infinidad de picotazos, la parte trasera está desencajada, la parte central tiene un rayón, y por el interior se nota hasta la suciedad... Entiendo que sea de AliExpress y el precio, pero si me dices que está nuevo y con apenas uso, esperaba otra cosa".

Desde la propia plataforma explican que "si el producto recibido no se ajusta a lo acordado, el comprador puede abrir una disputa a través del chat con el vendedor. Una vez abierta, el vendedor será notificado por el chat y tendrá la opción de escalarla –cuando no esté de acuerdo– o aceptarla".

Ante el mensaje recibido, el tuitero le responde que ha tenido mala suerte en intentar timarle, ya que tiene vídeo y pruebas de que su producto estaba "perfecto" y, por tanto, las fotos de un colín "reventado" que adjuntó el comprador, no eran del suyo. Es por ello que el vendedor no aceptó la disputa y respondió que el usuario lo que quería devolverle un artículo dañado y quedarse con el suyo.

Finalmente, el comprador canceló la disputa: "Supongo que se arrepentiría de ser una rata estafadora, vio que tenía pruebas de que mi colín estaba perfecto y decidió hacer lo correcto", asegura el tuitero.

Por tanto, la estafa consiste en que el vendedor envía un producto en buen estado y el usuario que lo recibe explica que no lo está –adjuntando una foto de otro artículo dañado, similar al adquirido– y abre una disputa. En el caso de que el vendedor decida aceptarla, el comprador tendrá que entregar el producto roto o en mal estado en una oficina o punto de entrega, que le llegará al receptor en un plazo aproximado de dos días hábiles. Una vez recibido, la plataforma procesará el reembolso a los compradores fraudulentos. De esta forma, Wallapop les devuelve el dinero a estos y, además, se quedan con el producto gratis.

¿Cómo se puede evitar esta estafa?

Ante esta problemática, el usuario de esta red social ha compartido una serie de consejos para evitar a estas "ratas" estafadoras:

No hacer tratos con perfiles nuevos o con malas valoraciones.

o con malas valoraciones. Grabar siempre todo el proceso de empaquetado antes de enviar el producto.

antes de enviar el producto. Revisar la disputa y, en caso de duda, nunca aceptarla y exponer el caso con pruebas.

"Es una estafa muy habitual, y mientras Wallapop siga permitiendo que esto ocurra, hay que ir con mucho cuidado", sentencia el tuitero.