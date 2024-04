Yolanda Díaz amenaza a los empresarios con una oleada de inspecciones y sanciones por los despidos en periodo de prueba

Yolanda Díaz vuelve a la carga en su particular tira y afloja con los empresarios, a los que ahora amenaza con una campaña de inspecciones para comprobar si incumplen la reforma laboral con el supuesto abuso indiscriminado del despido en periodos de prueba de los contratos. Según informan fuentes ministeriales, la ministra de Trabajo ha dado instrucciones a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para que ponga en marcha una campaña para verificar los contratos de trabajo, ya sea a tiempo completo o parcial, que se extinguen por no superar el tiempo de prueba a pesar de exceder la duración máxima de ese periodo. También se actuará en los despidos de personas trabajadoras que no superan el periodo de prueba a pesar de haber sido contratada previamente para realizar las mismas funciones.

Aunque el pasado año este concepto de despido aumentó un 850%, en realidad en términos nominativos el número de contratos rotos por este motivo "apenas tiene incidencia", explicaron a LA RAZÓN fuentes empresariales. El propio Ministerio reconoce que, desde la entrara en vigor la reforma laboral, el mercado de trabajo cuenta con cerca de tres millones de trabajadores más con contratos indefinidos y en el 91% de los casos han superado el periodo de prueba. Pese a ello, Díaz insistió ayer en que, "en ningún caso, vamos a permitir que ese tiempo sea una excusa para el fraude. Se acabó ya el tiempo en que los trabajadores eran de usar y tirar".

El despido en periodo de prueba ya supone más del 70% de todas las extinciones de contratos durante el plazo preliminar de la relación laboral, una cifra que se ha multiplicado por siete desde la aprobación de la reforma en 2021. La Inspección ya ha empezado a detectar que algunas empresas encadena contratos fijos para una misma labor pese a haber superado el periodo máximo de la prueba. Según fuentes de este organismo, al haber aumentado la penalización y haberse rebajado la facilidad para firmar contratos temporales "se están ya investigando y detectando episodios que incumplen la normativa de forma generalizada, lo que ha incrementado exponencialmente este tipo de despidos en prueba para contratos indefinidos".

La ITSS, a través de la herramienta de 'Lucha contra el Fraude', buscará posibles irregularidades para "evitar que algunas empresas recurran a fórmulas que mermen los derechos de los trabajadores y supongan un obstáculo para la libre competencia entre las empresas", incidieron desde el Ministerio. En el mismo sentido, Díaz reiteró que "es inadmisible que este periodo de prueba se use para defraudar el derecho de los trabajadores a la estabilidad".

También recordaron que el periodo de prueba, tal y como se recoge en el artículo 14 del Estatuto de Trabajadores, debe tener una duración máxima de seis meses para técnicos titulados -dos meses en caso contrario-; en las empresas con menos de 25 trabajadores, será tres meses a excepción de los técnicos titulados; en los contratos temporales de seis meses o menos, no puede exceder un mes y si el trabajador ya desempeñó las mismas funciones con anterioridad no se someterá a un nuevo periodo de prueba.