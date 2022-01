El submarino: ¿España Vaciada o Cs vaciado?

Las candidaturas que han aparecido en Castilla y León de las agrupaciones de la «España vaciada» no dejan de llamar la atención, y no solo por anécdotas como el borrado masivo de pornografía por parte de su candidato por Salamanca, Carlos Lanchas. El PP ha decidido tratar el fenómeno de cara a las elecciones como una «marca blanca» al servicio del PSOE. Pero lo que los populares saben, y no son los únicos, es que también parece ser el último recurso de los náufragos castellanoleoneses de Ciudadanos, que pueblan sus listas electorales.