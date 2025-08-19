El submarino: Montero no quiere irse

Parece ser que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, anda bastante nerviosa con ciertas «presiones» –así lo califican algunos de sus cercanos– para que dejase la Vicepresidencia y se dedicase en exclusiva a la tarea, ardua, de liberar el PSOE y la oposición en Andalucía. Por si acaso, Montero va dejando mensajes sobre su interés en compatibilizar ambos cargos, aprovechando que su jefe, Pedro Sánchez, tiene asuntos más complicados e importantes en la cabeza. En la región andaluza, esto ha sido interpretado como una debilidad del Partido Socialista, de ahí que Montero no quiera alejarse del entorno gubernamental.