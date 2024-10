Las caras de la noticia 10 octubre 2024

Maite Araluce, reelegida presidenta de la AVT AVT

MAITE ARALUCE ▲

En defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo. La presidenta de la AVT ha negado el saludo a Grande- Marlaska: «Deja ya de mentirnos, no tenéis vergüenza». Maite Araluce ha respondido en defensa de la dignidad de las víctimas a un gobierno que recompensa a los terroristas.

El presidente de Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, durante la presentación de resultados MUTUA MUTUA

IGNACIO GARRALDA ▲

Escenario de crecimiento de Mutua en movilidad. Ignacio Garralda ha anunciado la intención de su compañía de seguir comprando empresas para hacer crecer su negocio de movilidad, especialmente el segmento de renting de coches, diversificando la actividad de la empresa.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado FERNANDO ALVARADO Agencia EFE

FRANCINA ARMENGOL ▼

Una agente sanchista que busca amordazar a la oposición. Armengol no conoce lo que es la neutralidad ni hace honor a su cargo. Sánchez la puso en el Congreso para que siguiera sus órdenes y eso hace. Ayer, como es su costumbre, intentó que Feijóo no hablara de las víctimas de ETA, pero no lo consiguió.