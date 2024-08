Las caras de la noticia: 30 de agosto de 2024

Marco Sansavini Iberia

MARCO SANSAVINI ▲

Ya emplea combustibles sostenibles de aviación en su banco de pruebas. Iberia Mantenimiento ha comenzado a utilizar en su banco de pruebas de motores combustible sostenible de aviación (SAF) producido por Cepsa en Huelva. La utilización de este tipo de combustible supondrá un ahorro de 115 toneladas de CO2 al año.

Isabel Díaz Ayuso Archivo

ISABEL DÍAZ AYUSO ▲

En marcha el programa de colegios abiertos en días no lectivos. Medio centenar de centros educativos de 41 municipios de la región abrirán sus puertas este lunes dentro del programa para facilitar la conciliación familiar y la realización de actividades extraescolares.

VÍDEO: Óscar Puente afirma que la estación de Chamartín está muy tensionada y las de Atocha y Sants, al límite Europa Press

ÓSCAR PUENTE ▼

Reparte culpas y no asume ninguna. El ministro de Transportes no está dispuesto a asumir ni un pero en su gestión. Para cada problema tiene un culpable, desde el fabricante Talgo, hasta la Generlitat, pasando por las estaciones de Chamartín o Atocha que no se ensanchan al ritmo de los viajeros.