Hay un líder sólido en la oposición: Feijóo

No son pocas las voces en un sector de la derecha española, el más radicalizado, que expresan dudas sobre la capacidad de liderazgo del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y rebajan su tirón electoral, contraponiéndolo a otros barones regionales de la formación. Por supuesto, las opiniones son libres y poco tenemos que decir al respecto, pero, a día de hoy, lo que nos dicen las encuestas es que Feijóo es el candidato mejor valorado en términos de opinión pública y está en posición de sacarle en las próximas elecciones generales 50 escaños de ventaja al PSOE.

Al menos, así se desprende del sondeo de opinión que ha elaborado «NC Report» para LA RAZÓN, correspondiente al mes de mayo, que confirma la tendencia sostenida en intención de voto de los españoles. El líder popular no sólo recupera a los antiguos votantes de Ciudadanos, sino, también, a una facción sensible –el 23,7 por ciento– de los electores que se pasaron a Vox. Asimismo, sumaría 680.000 sufragios procedentes de las filas socialistas, además de encabezar los apoyos entre los nuevos electores. Ciertamente, no alcanzaría la mayoría absoluta, pues la encuesta le otorga 143 escaños, pero si negociara la investidura con Vox, lo que, a nuestro juicio, es perfectamente normal y, por supuesto, legítimo, conseguiría el respaldo de 182 diputados, es decir, 8 más de la mitad de la Cámara baja.

En la valoración de líderes, inmediatamente detrás de Feijóo, que tiene una nota de 4,5, se encuentra Yolanda Díaz con un 4,4 y es, precisamente, este dato demoscópico el que mejor explica lo que le está sucediendo al PSOE con su candidato y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que los votantes socialistas no sólo otorgan a la líder de Sumar la misma valoración, prácticamente, que a su jefe de filas, sino que limitan su entusiasmo partidario a un modesto 6,4, mientras que la nota que los simpatizantes del PP dan a su candidato es un 7.

Por supuesto, los más fervorosos son los votantes de Unidas Podemos, que califican con un 7,8 a Díaz, cuestión que nos permite abundar sobre otra derivada de la encuesta, la que explica que la actual formación morada, bajo la dirección de Ione Belarra e Irene Montero, apenas conservaría un 35 por ciento de sus actuales votantes. El 51 por ciento se pasaría a la nueva marca, Sumar, y el resto habría decidido abstenerse. Y aquí entra de manera determinante el sistema electoral español y su famosa ley d´Hondt, porque, aunque los votos sumados de ambas formaciones de la izquierda radical superarían en 300.000 a los que obtuvieron Unidas Podemos y sus confluencias en 2019, el nuevo reparto les haría perder hasta 7 escaños. Por último, glosar la astuta maniobra del inquilino de La Moncloa con el lanzamiento a bombo y platillo de Sumar y de Yolanda Díaz: se le van otros 400.000 votantes, pero a su izquierda. Un éxito.