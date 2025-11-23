El submarino: Analistas de parte

No deja de ser curioso observar cómo en ciertos medios progubernamentales se anda publicitando una próxima jornada de reflexión sobre la Justicia en el Ateneo de Madrid en la que, curiosamente, los tres ponentes destacan por sus vinculaciones con el PSOE, aunque eso no se apunte en la publicidad del evento: Paca Sauquillo (presidenta del PSOE de Madrid al servicio de Óscar López), Gonzalo Martínez Fresneda (letrado de confianza de Ferraz que le llevó la defensa durante un tiempo a Santos Cerdán) y José Manuel Gómez Benítez, considerado durante años como el «abogado del PSOE».