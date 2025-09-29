El submarino: La cabalgata de Espinosa

La presentación de Atenea, el «think tank» de Iván Espinosa de los Monteros, no parece haber contado con una buena acogida en el ámbito al que se dirige. En privado, dirigentes populares reconocen que el evento, por las presencias, fue «droga dura» y observan con inquietud la aparición en su seno de gentes que estarían buscando su lugar bajo el Sol. Ni qué decir lo que opinan en Vox, donde son mucho más duros con lo que consideran un «chiringuito de rebotados» que intentan ponerse en valor.