El submarino: Frente en el Congreso

La reforma de la normativa en el Congreso para el acceso a los medios de comunicación ha levantado ampollas… en el campo de la izquierda más extrema. Lo que, en principio, fue aplaudido por la misma por el ánimo de poner coto a «pseudoperiodistas» vinculados a la derecha se ha convertido en un «boomerang» que amenaza con estallarle al sector izquierdo. Y es que las condiciones impuestas por el hemiciclo, como reconocen algunos aludidos, son «leoninas» y pueden dejar fuera a medios del «otro lado». Algunos, por cierto, ya lo han trasladado a instancias políticas de su cuerda.